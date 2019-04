Martha Higareda revela que 'No manches Frida 2' tendrá más risas y acción

Con el objetivo de mostrar la identidad cómica de los mexicanos, la película No Manches Frida 2 promete ser una cinta llena de risas y diversión que también estará aderezada con música y coreografías.

Esta segunda parte es protagonizada de nueva cuenta por Omar Chaparro y Martha Higareda quienes deberán enfrentar problemas en su romance, además se integraron al elenco actores como Aarón Díaz, Itatí Cantoral y Andrea Noli.

Por lo que en entrevista con Publimetro, Martha Higareda (maestra Lucy) y Memo Dorantes (Romo) confesaron que no fue fácil tomar la decisión de hacer una segunda parte, pues la primera tuvo mucho éxito, pero aunque se dice que segundas partes no son buenas, esta cinta es la excepción.

La primera película fue un éxito ¿Por qué hacer una segunda parte?

Martha: La verdad sí lo pensamos mucho porque a la primera le fue muy bien, entonces nos preguntamos cómo hacerle para que el guión de esta nueva película pudiera ser igual o mejor que la primera. Por lo que decidimos cambiar de escenarios, mostrar un México mágico, llevar a estos chicos a la playa con situaciones de comedia muy divertidas también se agregaron elementos como música y coreografías (…) Cuando leí el guión le comenté a Nacho Velilla, Edward Allen, Mauricio Argüelles que debíamos continuar con la historia porque sí valía la pena. Además creo que el mensaje que tiene la película es el de abrazar a tu identidad, abrazar tu autenticidad y ese mensaje resuena con todos nosotros y dijimos vamos a hacerla.

En esta segunda parte vemos actores como Itatí Cantoral, Aarón Díaz, Andrea Noli ¿Cómo fue trabajar con ellos?

Martha: ¡Fue padrísimo! Estábamos buscando el personaje de una maestra y fue una de esas cosas que te despiertan en la noche, entonces pensé en Itatí. Al otro día hablé con el estudio y con Nacho a quien le enseñé el trabajo de Itatí pero era todo drama y me preguntó ‘¿cómo te imaginas a Itatí haciendo comedia? pero yo estaba segura de que lo haría muy bien y lo hizo. Creo que fue una puntada padrísima no solo para su carrera sino para la película porque es una gran actriz, yo crecí viéndola y fue maravilloso. Con Aarón Díaz ya lo conocía, ya había hecho algunas campañas de publicidad con él y es súper divertido también. A Andrea Noli yo no la conocía pero mi hermana trabajó con ella en varias telenovelas y es una gran actriz. Ese es el trabajo tan bonito de producir, ir armando los equipos, vas armando los elementos, las piezas, los actores y es bien bonito.

Memo Dorantes: Para todo el elenco fue increíble trabajar con ellos, los admiramos y me parece que son actores que conectan con todas las generaciones. Además desde el día uno tuvimos una gran conexión con ellos, no fue extraño realmente logramos hacer un equipo maravilloso y nos convertimos en familia.

¿Crees que esta segunda parte tenga el mismo éxito que la primera?

Martha: Yo creo que sí porque tiene mucha comedia, de hecho la gente que la ha visto dice me reí más en la segunda y eso es un buen indicador de que a la película le va a ir muy bien, nosotros la hicimos con mucho cariño. Además es una cinta que tiene de todo porque puedes ver la historia de amor, la ventura en la playa, hay muchas secuencias divertidas, incluso hay secuencias de acción, la música es maravillosa, la coreografía, tiene todo para que la gente vaya, pague su boleto y salga diciendo ‘valió la pena’.

Memo Dorantes: Además comienzan la vacaciones y es momento de hacer cosas con la familia, darte tiempo de divertirte. No Manches Frida 2 es una muy buena opción porque trae risas y muy buenos mensajes para todas las generaciones.

Actualmente el cine mexicano cuenta con más producciones de principalmente en el género de comedia ¿Cuál es su percepción sobre eso?

Martha: Creo que nos vamos a dar cuenta de todo el éxito cuando estemos viejitos y veamos hacia atrás y digamos ‘ah caray, eso pasó’.

Memo Dorantes: En lo personal todavía no me la creo, este sueño, una segunda parte, estar a lado de Martha Higareda que ha sido un gran ejemplo para mí. Siento padrísimo lo que está pasando con el cine mexicano, esta bomba que está estallando de plataformas, de latinos, de proyectos, de películas, de México en el mundo sonando y me quiero incluir, traigo esa energía de ser parte se esa ola de proyección mexicana en el cine.

¿De qué trata?

En esta segunda parte se podrá ver de nueva cuenta a Zequi (Omar Chaparro) y a Lucy (Martha Higareda) quienes están a punto de casarse, sin embargo Zequi llega en mal estado a la boda por lo que Lucy decide terminar con él. Pero al mismo tiempo en que el Instituto Frida Kahlo es invitado a unos juegos interescolares en la playa. Zequi piensa que este viaje es el pretexto perfecto para reconquistar a su amada, pero no cuenta con que Lucy se reencontrará con un viejo amor (Aarón Díaz). La película se estrenará el 11 de abril.

