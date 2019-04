Beatriz Gutiérrez estrenará canción con Tania Libertad y Manzanero

View this post on Instagram

¡Sorpresa! El próximo 26 de abril será el lanzamiento de «Estás aquí». ¡La vida es mejor cantando! Estará disponible en Spotify, iTunes, Apple Music, Google Play, Deezer, Tidal, Amazon Music y Claro Música. Letra: Beatriz Gutiérrez Müller / Música: Mónica Vélez. Voz: Beatriz Gutiérrez Müller y Tania Libertad. Piano y arreglos: Armando Manzanero. Producción: Tania Libertad y Mónica Vélez. Ingeniero de grabación: Diego Gomes da Silva. Mezcla y masterización: Diego Gomes da Silva. Arte: Germán Alva. Grabado en: estudio «La casa de la bruja».