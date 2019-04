¡Muy cariñoso! Enrique Peña aparece como nunca lo habíamos visto

Enrique Peña Nieto ha estado distanciado de los medios y redes sociales, después de haber dejado su cargo como presidente de México, hasta ahora.

También te puede interesar:

Lo que hizo Paulina Peña tras ‘romance’ de Peña Nieto y modelo

Durante los últimos meses se ha hablado de su supuesto romance con la modelo Tania Ruíz. Sin embargo Peña Nieto estuvo muy cariñoso con su hija menor Nicole, fue la joven quien difundió las imágenes junto a su papá.

En las fotografías se ve a padre e hija disfrutando de un momento en la playa, ambos sonríen. “Gotta do more, gotta be more”, escribió la joven de 19 años junto a imágenes.

Sospechosamente, Tania Ruiz también está vacacionando en un destino de playa y aunque no se ha confirmado nada, se ha dicho que la modelo habría estado con la familia Peña.

También te puede interesar: