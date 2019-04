Mhoni Vidente revela su transición para convertirse en mujer

Sin duda una de las astrólogas más importantes de México es Mhoni Vidente, quien con sus acertadas predicciones se ha ganado la confianza y el cariño del público. En esta ocasión Mhoni abrió su corazón en el programa "Hoy" y confesó cómo fue su transición para convertirse en mujer.

En la sección "A corazón abierto" del matutino, Mhoni explicó que nació el 21 de marzo de 1977 en Cuba.

"Mhoni Vidente nace siendo hombre pero desde chiquita con tendencia a ser mujer. Mi mamá era cubana y mi papá mexicano de Monterrey, por eso tengo familia en Monterrey y una casa en Monterrey. Por eso soy muy fuerte porque la gente del norte es fuerte", mencionó Mhoni.











También confesó que su verdadero nombre era Rafael pero todo el mundo le decía "money" como dinero en inglés. "La primera vez que me operé yo tenía 15 años (…) Mi abuelita le pidió a la maestra que me dijeran Mhoni pero no podía porque en Cuba todavía era muy cerrado", destacó.

