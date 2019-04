Christian Carabias explora sus emociones en la cinta 'Sofía'

View this post on Instagram

Momentos mágicos que Llevaré en el corazón por siempre. Gratitud inmensa a estos dos grandes amigos @paolareyactriz y @christiancarabias y a todas las personas que hicieron parte de @sofia_pelicula y al @indiepasionfilmfestival por darnos la oportunidad de ser parte de un festival tan importante para el cine Iberoamericano. GRACIAS. ##Cine #CineLatino #CineColombiano #Film #Director @SILVERSPOTCINEMA THANK YOU FOR SUPPORTING @INDIEPASIONFILMFESTIVAL AND ALLOWING ARTISTS LIKE MYSELF TO SHOW OUR FILMS 🙏🏻