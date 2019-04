Demián Bichir confirma suicidio de su esposa, Stefanie Sherk

View this post on Instagram

Uno, Stefanie era una hija extraordinaria, una hermana generosa y amorosa, una amiga leal, brillante y divertida y una actriz digna, elegante y talentosa. Fue la mujer perfecta para mí. Mi alma gemela. Mi mejor amigo. Caí bajo su hechizo desde la primera vez que la vi. Ese fue el mismo efecto que causó en toda la gente que la conoció. Y Dos: Nuestras amadas familias y yo, estamos devastados por este evento tan poderoso que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Una vez más les pedimos su comprensión para que podamos vivir este duelo en paz y privacidad en estos momentos tan tristes y difíciles. Cualquier declaración sobre este tema, será hecha por este medio. Agradecemos las muestras de amor y solidaridad de todos ustedes. La vida y el legado de Stefanie son mucho más grandes de lo que la llevó a dejarnos tan pronto. Te amamos profundamente, Stefanie Sherk.