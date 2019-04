Diego Boneta se come a besos a su novia Mayte Rodríguez

View this post on Instagram

#PortadaVea | Luisa Fernanda W confiesa: "ese dolor jamás se irá" -Legarda le habla en sueños. -Revela momentos desconocidos de la tragedia. -Así se defiende de quienes la atacan. Además: •Pillamos a 'Luis Miguel' de romance en Cartagena. •Así venció Andrea Guzmán el cáncer, por partida doble. •Conoce al actor que habla con los muertos. En esta edición encuentra también: •El cuarto coleccionable del Libro de la Cocina Vea para que prepares todo tipo de carnes. Encuentra @larevistavea con toda la información sobre el mundo de las estrellas en tu punto de venta favorito.