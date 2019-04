¡Atención! HBO cancela el spin-off de Game of Thrones

Este domingo se revelará uno de los episodios más esperados en toda la saga de Game of Thrones.

Esta situación ha mantenido ansiosos a los fans. Ya que llega por fin un momento dramático que será tan emocionante como doloroso.

Pero al final todo llevará a la inevitable aceptación de que la serie está por terminar.

Game of Thrones / GOT

Para mitigar el dolor (y hacer más dinero) HBO anunció hace bastante tiempo, con suficiente antelación, que haría más producciones sobre Game of Thrones.

Incluyendo un spin-off precuela sobre este universo. Pero ahora resulta que no.

En entrevista exclusiva para el Hollywood Reporter, Bryan Cogman, guionista y productor ejecutivo de la actual serie que está por terminar, reveló que su proyecto ha sido tirado por la borda:

"Mi precuela no está sucediendo y no sucederá. HBO decidió ir por un camino diferente. Entonces, es un adiós. Ya he terminado con Westeros."