Exgaribaldi revela amorío con Thalía

Charly López quien fuera integrante del grupo Garibaldi en la década de los 90 estuvo como invitado en el programa El minuto que cambió mi destino de Gustavo Adolfo Infante.

Ahí, el cantante reveló que tuvo un amorío con Thalía y que eso propició su ruptura con la novia que tenía que era su compañera de agrupación, Pilar Montenegro con la cual tenía tres años de relación. En ese momento poco se supo sobre las razones que de su rompimiento, las cuales ya fueron explicadas por Charly.

"Fuimos novios muy al principio de iniciar el grupo, duramos tres años juntos y tuvimos una relación muy bonita, pero yo termino con ella porque conocí a Thalía en España, nos gustamos, nos tiramos la onda, a mí siempre me había gustado ella”, contó López.

Esto habría ocurrido porque Luis de Llano los presentó. Charly también contó que Pilar Montenegro quedó muy dolida con los hechos

El noviazgo de López y Thalía duró seis meses debido a las responsabilidades que tenía la cantante Entre la estancia de Thalía en España y de Charly en México, había veces en las que el púnico contacto que podían tener era telefónico. Además de que relató que nunca se enamoró.

"La llegué a querer mucho, me he enamorado pocas veces, no había manera de enamorarnos”.

















