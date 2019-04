Sugey Ábrego intentó quitarse la vida

Debido a la fuerte depresión que padece por su divorcio, la actriz Sugey Ábrego confesó que intentó quitarse la vida.

En una entrevista a la revista TV Notas, la mexicana confesó que ha pasado momentos muy difíciles tras enterarse del engaño de su esposo, el empresario Enrique Durán, y el proceso de divorcio por el que atraviesan.

“Nunca lo había platicado, pero estoy en proceso de divorcio de mi marido y todo porque se acabó la historia de amor, un día me dice que no quiere tener familia, descubro que tiene una relación en Tinder y cuando le pido el divorcio, se niega a dármelo… Diciembre para mí fue complicado, porque en ese mes decidí aventarme del cuarto piso de mi edificio, o sea, me puse de frente y cuando estaba lista para hacerlo, la señora que nos ayuda en la casa, me jaló de suéter y es por ella que hoy estoy viva”.

Sin embargo, Sugey aseguró que buscó ayuda profesional, por lo que se encuentra en terapia y tomando antidepresivos, además de que realiza meditación.

"La chica que me salvó, habló con mi familia y les dijo mi situación, un tío que es psiquiatra me atendió y bueno tengo que decirlo que estoy tomando antidepresivos, porque la depresión es una enfermedad y pocas personas le dan la importancia… Cuando tu ves a una persona que esta triste, tienes que estar al pendiente de ella porque sus estados de ánimos, se bajan y eso se debe a una parte química… Yo estoy lista para salir adelante porque sino pienso en mí, nadie lo hará y tengo muchas ganas de salir adelante. Es muy difícil reconocerlo, pero mi corazón y mi espíritu se quebraron de una manera inexplicable y hay que rodearse de amor", detalló.

La actriz dijo que por ahora está enfocada en su trabajo y los nuevos proyectos que tiene en puerta.

“Estoy resurgiendo de mis cenizas, trabajando mucho en mi monólogo La Rompehogares y preparando un programa de conducción musical. Y en un futuro deseo que llegue ese príncipe azul a mi vida, pero primero tengo que construir a la persona que quiero volver a ser”, concluyó.

