Carmen Campuzano rompe en llanto al saber que su nariz no tiene remedio

La modelo mexicana Carmen Campuzano buscó una alternativa en Estados Unidos para solucionar el aspecto de su nariz, sin embargo, los cirujanos del famoso programa Botched no pudieron ayudarla.

Después de varios estudios, los expertos descubrieron en los rayos X que los soportes, tornillos y el implante que da aspecto a la nariz de la ex modelo no son suficientes.

Durante el examen físico, el doctor Paul Nassif descubrió que su nariz es un gran hoyo negro, sin división debido a que no tiene tabique nasal. "No tengo nada a qué aferrarme durante la cirugía", dijo el doctor.

Los médicos afirmaron en la emisión transmitida por E!, que la Dj tiene fracturas faciales y que no tiene estabilidad estructural en el rostro como para soportar una rinoplastia.

"Dentro de tu nariz no hay tabique y eso es lo que usamos para alargarla. Pocas veces he estado en esta posición. Lo que te voy a decir me causa mucha tristeza. No veo la manera en que pueda ayudarte. Lo lamento tanto, los riesgos son muy altos", reveló el doctor Nassif.

Con lágrimas, Carmen dijo: "Siento mucha tristeza pero la vida debe seguir. Me invade la tristeza, tendremos que esperar más tiempo, quizá algún día la magia llegará a ti".

Cabe recordar que además de caerse de un vehículo en movimiento, Campuzano tuvo un problema de salud debido a una bacteria, además de su abuso en el consumo de drogas como cocaína.