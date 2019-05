Fernanda Castro revela cómo se encuentra Angélica Rivera tras divorcio

Tras la separación de Angélica Rivera del ex presidente Enrique Peña Nieto, la familia de la ex primera dama ha estado inmersa en la polémica, pues poco se sabe sobre la situación de Rivera actualmente. Pero fue su hija Fernanda Castro quien dio a conocer cómo se encuentra su madre hoy en día.

También puedes ver:

Por medio de redes sociales la joven de 19 años de edad habló de diversos temas y también confesó por qué ella no quiere ser actriz como su madre y su hermana Sofía Castro. “La verdad no, jamás se me dio y me da mucha pena y admiro mucho ese trabajo, pero lo mío es rockear”, mencionó.

Asimismo, usuarios de redes sociales le preguntaron sobre su madre tras varios meses de que se dio a conocer su separación de Enrique Peña Nieto, por lo que Fernanda aseguró que pronto retomará su carrera.

“Mi mamá está mejor que nunca, enfocada en su familia, en ella y sobre todo en su regreso a lo que más ama, que es su carrera", afirmó Fernanda.

Instagram

Además calificó a su madre como una mujer “fuerte, inteligente, ambiciosa, apasionada, entregada, firme, súper intuitiva, la mejor mujer que conozco y la más guapa”, mencionó.









Publicidad









También puedes ver: