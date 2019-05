One Ok Rock, a la conquista de México

Una ola musical proveniente de Asia llega cada vez más seguido a México, el K-Pop ya tiene una gran presencia entre los adolescentes mexicanos, y el rock no quiere quedarse atrás.

La banda japonesa One Ok Rock llegará con su Eye of the Storm World Tour a la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Tras terminar su gira en Estados Unidos, con la mayoría de las fechas agotadas, la agrupación alternativa llegará por primera vez al país, ya que hace unos años tuvo que posponer una fecha debido al terremoto en la capital mexicana.

“Dentro del rock, son muy buenos músicos. Hace poco hicieron una presentación en Japón, donde metieron 120 mil personas, y es una banda que está dando la vuelta al mundo. Ellos están muy emocionados de venir por primera vez al país, y están dispuestos a presentarse en pequeños foros”, comentó Carlos Félix, promotor de Live Talent, quien trae el concierto a Guadalajara.

Con este concierto, la banda finalmente se presentará ante sus fans mexicanos.

“Tienen un público muy cautivo, son lo mejor del género Japan Rock Alternativo. Ellos tuvieron a Linkin Park como banda invitada en Japón”, añadió el promotor.

Ciudad de México. 25 de julio, Pabellón Cuervo. Los boletos para este show estarán disponibles en Preventa Exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex los días 8 y 9 de mayo y en venta general a partir del 10 de mayo a través de Ticketmaster.

Monterrey. 26 de julio, Río 70.

Guadalajara. 27 de julio, C3 Stage. Venta de boletos, a partir del 9 de mayo, en taquilla del C3 Stage Y TicketNow México. Preventa 650 pesos.

We’ve added more show dates in the US and Mexico! Hope to see you there! #ONEOKROCK pic.twitter.com/7RixkH3qRx

— ONE OK ROCK_official (@ONEOKROCK_japan) May 7, 2019