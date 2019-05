América Guinart, una mamá con mucho corazón

América Guinart compartió su vida y los comienzos de la carrera artística de Alejandro Fernández; se convirtió en una de las personas más cercanas al Potrillo y a pesar de su separación ambos han declarado que existe un amor muy grande que los une: el de sus hijos.

América charló con Publimetro sobre cómo ser mamá en un medio lleno de tentaciones, como es el artístico.

“Siempre he tratado de ser una mamá consciente del medio en el que estaba su papá, y que podían venir comentarios negativos o críticas hacia mis hijos. Ellos aprendieron a ver lo bueno y saber que todos cometemos errores, que nadie es perfecto en este mundo y no hay que exigir perfección de nadie. Han aprendido a no juzgar, a vivir su vida en los más positivo, así que están blindados de esas cosas que bloqueas en la mente para vivir en paz”, comentó América Guinart.

Rodeada siempre de cámaras y bajo los reflectores, la arquitecta de profesión, reveló que el Día de la Madre lo pasa muy cerca de la familia, pero sobre todo con sus hijos que son el motor de su vida.

“No he tenido necesidad de ser una mamá dura, porque la verdad Dios me regaló unos hijos muy buenos, obedientes, a los cuales les decía '¡No!' con una explicación y ellos entendían. Nunca han sido hijos necios, mal portados, vagos, viciosos, ni nada. Como mamá, sí te puedo decir que soy amorosa y presente en sus vidas y los apoyo en lo que puedo. Les doy consejos, les jalo las orejas pero saben que todo lo que les digo es con amor y por su bien. Una vez le pregunté a una psicóloga si le hacía daño a un niño que fuera demasiado amorosa, y me dijo: '¡Para nada!'. Soy un muégano con mis hijos”.

Para América Guinart apoyar las carreras musicales de sus hijos implica darles libertad, pero también que vean cómo ha sido la carrera de Vicente y Alejandro Fernández.

“Sin saber que se iban a dedicar a esto, aunque Camila desde chica lo dijo pero sin estar segura, yo siempre he buscado su estabilidad emocional. Dios no se equivoca de alguna manera me ayudó a prepararlos para poner el valor de ser humano en ellos mismos y en sus propios logros, no en los logros de su papá o abuelo. Para mi es importante un logro más como mamá, como la guía que soy con el papel que me corresponde”.

El Día de la Madre estará rodeada de música, y con el privilegio de que sus hijos le lleven serenata.

“Los tres son muy agradecidos conmigo, son amorosos, cariñosos y obedientes”.

La famosa mamá está lista para ver los nuevos ciclos de sus hijos, que incluye el matrimonio y la llegada de nietos.

"Cuando estén listos los apoyaré, así como he formado parte de su vida en cada etapa, también los veré casarse y tener hijos".





Unidos por la música

“Camila me canta Un mundo raro que sabe me gusta mucho, y otra que se llama Cadenas. Cami me grabó en Navidad el tema Mamá de Il Divo, es día que no puedo escuchar la grabación sin llorar”.

“Alex dice que la canción Te amaré, es mía, y juntos cantamos una que se llama Yo necesito saber, porque yo la cantaba con su papá”

“América me canta en inglés, se pone a llorar ella y yo también".

En sus palabras

"Dios no se equivoca de alguna manera me ayudó a prepararlos para poner el valor de ser humano en ellos mismos y en sus propios logros, no en los logros de su papá o abuelo".

Redes sociales

América señaló que las redes sociales no le gustan, pero es la manera de ver los comentarios de sus hijos.

"No me gustaban las redes sociales, así que dudaba mucho en abrir Facebook, y América me lo abrió. Después fue el Instagram, que aún no le entiendo. América es la que hace mis cuentas.

Yo no sé cómo seguir, así que mi hija me ayudó a buscar lo que me interesa como páginas de arquitectura y museos. Me gusta ver los que suben de mis hijos… de eso si estoy pendiente. Con nada pago las buenas vibras y las cosas tan lindas que me escriben los seguidores".

