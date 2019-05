Martha Higareda cautiva con diminuto bikini negro

Martha Higareda es una de las actrices más sensuales del espectáculo, quien está triunfando en su carrera con series como "Altered Carbon" y con la cinta "No manches Frida 2", la cual se convirtió en un éxito en taquilla.

En esta ocasión la guapa actriz de 35 años de edad impactó a sus seguidores de redes sociales al mostrar sus atributos físicos con un sensual bikini negro que dejó sin aliento a muchos. Además, acompañó sis fotografías con mensajes positivos.

"¿Sabías que le lleva a tu cuerpo y a sus células regenerarse casi por completo en 3 meses? Literal volvemos a ser una persona nueva, completamente nueva. Por qué a veces habríamos de guardar rencores y tristezas por años ? La vida esta hecha no de tiempo si no de experiencias. Ámate, disfruta el hoy, perdona y perdónate y vuelve a empezar, porque hoy eres alguien nuevo, más fuerte y más vivo que nunca. Deja atrás lo malo y toma lo bueno, porque no venimos aquí solo para ser felices sino también para aprender. La vida es esta, única y tú eres el o la protagonista de tu propia historia. Escríbela con amor.", escribió la actriz.











Martha Higareda recibió diversos comentarios en los que usuarios de Instagram destacan su belleza. "Hermosa manera de ver la vida". "Te amo Marthita". "Es mi sueño plasmado en una imagen después de ver "Amar te duele"!!! Y aún lo recuerdo!!!!". "Que belleza de mujer", fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz.

