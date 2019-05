Revelan nombre de actriz que protagonizará la nueva versión de Rubí

View this post on Instagram

NOVELAS INESQUECÍVEIS 📺 . . Rubí (no Brasil: Rubi) é uma telenovela mexicana produzida por José Alberto Castropara a Televisa e exibida pelo Canal de las Estrellas entre 17 de maio e 22 de outubro de 2004. Protagonizada por Bárbara Mori, Rubi é uma mulher bela e ambiciosa, que usa sua sensualidade para conquistar homens ricos. Disposta a tudo para sair da pobreza, a vilã decide seduzir o endinheirado arquiteto Heitor Ferreira (Sebastián Rulli), noivo de sua melhor amiga, a frágil Maribel (Jacqueline Bracamontes). No entanto, a anti-heroína acaba verdadeiramente apaixonada por Alessandro (Eduardo Santamarina), um jovem de origem humilde. A protagonista inicia uma história de ambição, onde põe a prova o homem que ama e o desejo pelo poder. No Brasil, foi exibida pelo SBT de 14 de fevereiro a 13 de maio de 2005, em 70 capítulos. Foi reprisada pela primeira vez, pelo SBT, entre 13 de março e 15 de agosto de 2006 em 112 capítulos. Foi reprisada pela segunda vez entre 6 de maio e 15 de outubro de 2013, em 117 capítulos. Foi reprisada pela terceira vez pelo SBT entre 16 de janeiro e 22 de maio de 2017, em 98 capítulos. . . . . . . #novelasinesqueciveis #rubi #televisa #mexico #maribel #novelasmexicanas #sbt #sebastianrulli #barbaramori #jaquelinebracamontes #eduardosantamarina