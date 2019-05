“Estar arriba es temporal”: Dave Stroud

De visita en Monterrey, Dave Stroud vocal coach con más de tres décadas en la música, ha trabajado con infinidad de artistas de talla internacional, entre ellos Justin Timberlake, Kelly Clarkson, Demi Lovato, One Direction, entre otros, por lo que sabe que el amor al arte es fundamental.

“Paso mucho tiempo con la persona antes de cantar, para conocernos, porque quiero saber qué los hace felices, qué les asusta, a qué vinieron o por qué vinieron y después los escucho cantar y sé donde estamos parados, la llave es estar en el mismo planeta, y después desarrollar las voces”.

Al tomar a un artista en sus manos sabe que la responsabilidad conlleva saber de dónde partir y qué meta alcanzar.

“La idea es saber cuál es su sueño más grande, y cómo puedo ayudar a construir el camino, y cómo llenar esas dos partes, por ejemplo, Justin Bieber. Empecé a trabajar cuando él estaba chiquito y al ver todo su crecimiento estaba yo feliz, y vi todo lo que tenía que pasar Justin y es un chico muy bueno que está lidiando con demasiado, está debajo de un reflector enorme siempre sobre él, y tengo este sentimiento encontrado: me siento muy contento de él, pero me apena todo lo que está pasando”.

Sabe que la clave del éxito es la tenacidad y el trabajo duro, y para ejemplo nos habló de Mike Posner.

“Algunos de los artistas con los que he trabajado son muy famosos, pero la carrera es como una rueda de la fortuna, estar arriba es muy difícil, pero debes tratar y trabajar muy duro, por ejemplo, Mike Posner ha escrito muchas canciones para Maroon 5 como Sugar, el tema Boyfriend de Justin Bieber, hasta que llegó I took a pill in Ibiza su gran éxito y logró posicionarla, ahora para él la vuelta es más fluida, pero se tardó en llegar cinco años. Nada es fácil en la vida, tienes que ser resistente”.

Otras de las figuras que han trabajado con el maestro es la texana Kelly Clarkson a quien admira por su manera de ser, algo que la ha puesto en lo más alto de la música.

Kelly Clarkson es la persona más sencilla, puedes platicar con ella, porque siempre tiene los pies en la tierra. Y toda la gente con la que he trabajado en estos años, saben que estar arriba es temporal y si olvidan eso, pierden todo lo que tienen”.

Para Stroud la música es objetiva y subjetiva, pero todo depende de ser único y saber para dónde vas.

“En esta carrera hay partes objetivas y subjetivas. Hay partes vocales que son muy objetivas y fáciles, pero las subjetivas son las más difíciles, cada cantante es diferente y tiene su personalidad, hay quien ama ser cantante, y ese es el reto, el arte y el buen arte es subjetivo”.

El internacional vocal coach se encuentra compartiendo su conocimiento y experiencia con grandes artistas en distintas partes del mundo como México, Estados Unidos, parte de Europa y Asia, tiene la intención de seguir ayudando a jóvenes artistas a desarrollar sus aptitudes vocales, con el conocimiento adquirido en más de 30 años de experiencia a lo largo de su trayectoria.

Entre ellos se encuentran Alex Aiono de Nueva Zelanda, Cherolette de Inglaterra y la mexicana Alicia Orozco, quien actualmente está estudiando y a quien le ve un potencial de gran alcance en la industria musical.