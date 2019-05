Galilea Montijo habla de su pasado como teibolera

Galilea Montijo es una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, quien desde hace más de 10 años forma parte del equipo de "Hoy" y actualmente conduce el programa "Pequeños Gigantes". Sin embargo, existe un rumor que ha impactado su vida.

Y es que en desde hace varios años mucho se ha comentado sobre el pasado oculto de Galilea Montijo, pues se dice que la conductora como teibolera. Por lo que durante un juego llamado "El Manotazo", Galilea confesó que le hubiera gustado serlo, ya que así tendría un mejor cuerpo.













"Ojalá haya sido, mis carnes no estarían abajo después de los 40 y tantos. Porque es un gran trabajo el que hacen las chicas y hoy en día ya es un deporte, estaría representando a México. No me afectó tanto a mí sino a mi abuela y me dolió mucho (…) Bailaría precioso, pata pa' rriba y todo. Saludos a todas las chicas que lo hacen", mencionó Galilea Montijo.

