Protistas traerá su pop salvaje a México

Chile sigue generando música para el resto de Latinoamérica, y a la vista están los Protistas, una agrupación de pop, noise y dream que está por regresar a México, y tendrá su primera vez en Guadalajara y Pachuca.

Protistas define su música como un pop salvaje y están listos para hacer algunos conciertos en el país.

“Muy contentos de viajar a tocar en México, es la cuarta vez que vamos para allá (Ciudad de México), además honrados de que nos inviten a Fimpro, porque tenemos buena onda con México”, compartió Álvaro Solar, voz y guitarra.

La banda chilena forma parte de los showcases que se realizarán en el marco de la Feria Internacional de la Música (Fimpro), que se realizará del 28 al 31 de mayo en el Conjunto de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco.

“Antes de nosotros, han ido otras bandas chilenas, y tengo entendido que es un mercado musical que de alguna forma, es un modelo que se ha replicado en Chile; por ejemplo con Fluvial, que es un espacio que además de la música, hay forma de gestionar música a nivel internacional para hacer contactos”.

FIMPRO promueve la diversidad de sonidos en Latinoamérica

Protistas tocará por primera vez en Guadalajara

“En Guadalajara no hemos tocado nunca, y eso hace especial este viaje, porque es una ciudad que queríamos conocer, por los menos en Chile es de las ciudades que más se escucha, como de la ciudad grande y cultural de México. Queremos compartir la movida cultural de la ciudad”.





Publicidad





Álvaro Solar, Julián Salas, Alejandro Palacios y Andrés Acevedo hacen música de manera independiente, como una manera de mantener su esencia.

“A medida que hemos crecido como músicos, hemos renunciado ala idea de que nuestra música debe ser necesariamente masiva y me interesa -personalmente- defender lo que hago en términos más culturales, de hacer música que tenga identidad. No me refiero a algo folclórico, sino algo que cuando escuches a mi banda, suene a Protistas, eso es importante más que hacer música como tendenciosa", dijo Álvaro.

"Es lo me que me gusta de Fimpro, es guiño curatorial del festival, porque de alguna forma es mas difícil ser masivo, cuando no estás haciendo música que acapare el interés general de la gente”, añadió el vocalista.

Protistas se encuentra en la preproducción de su nuevo material discográfico.

"Estamos en un momento intermedio. Hace año y medio fue el último disco, y estamos haciendo nueva música. Para esta gira por México, vamos a potenciar el repertorio más conocido, pero nuestra música sigue mutando, es versátil y fluida, y nuestros shows son intensos. Buscamos dar una experiencia física y emocional cuando tocamos. En el caso particular de nosotros, es generar al público mexicano una buena experiencia, que es un público que tiene apertura para escuchar cosas buenas".

En sus palabras

"Me cansa un poco el culto a la imagen. Hoy en día, el poder de Instagram ha invadido a los músicos que no por eso son malos, pero crean una imagen del 50% en Instagram, y el resto en su música".

De gira por México

Guadalajara. 30 de mayo, Chango Vudú.

Pachuca. 31 de mayo, May Fórum.

Ciudad de México. 1 de junio en Foro 316 junto a Niños del Cerro; el 2 de junio en Selina junto a Las Robertas.

TE RECOMENDAMOS: