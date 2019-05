Marta Sánchez recibe lluvia de huevos en un show

Todo parecía normal durante una presentación de Marta Sánchez en Barcelona, España, cuando te repente comenzaron a caer huevos en el escenario; ante eso la cantante española decidió suspender el concierto.

La intérprete de Colgando en tus Manos formaba parte de un show contra la discriminación de la comunidad LGBT.

Mientras se dedicaba a presentar a los integrantes de su equipo, le comenzaron a "llover" huevos, cosa que no le pareció graciosa y prefirió retirarse.

"Nuestra solidaridad con Marta Sánchez. El acoso del separatismo y la izquierda contra todos los que no piensan como ellos no es una anécdota; está determinando el mapa político de España. VOX luchará en las instituciones para detener el proyecto liberticida y a quienes lo amparan", comentó Santiago Abascal, diputado nacional.

Mientras el alcalde, Alex Pastor, escribió en su cuenta de Twitter: "Acabamos de vivir una vergüenza en el concierto contra la #LGTBIfobia. Todo iba genial, hasta que algunos indeseables han lanzado huevos poniendo en peligro a los artistas. La intolerancia y los extremismos de algunos retrógrados es justo lo que tenemos que combatir", señaló Pastor.

“Estoy preparando mis nuevos conciertos de verano, que terminarán en Estados Unidos […] Preparando algo que no te puedo desvelar, pero que tiene como protagonistas piano y voz. Y siempre buscando temas nuevos para sacar alguna canción mía” – @martisima_soyyo para @Shangaycom pic.twitter.com/6aMwj90HCQ

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 19, 2019

Mi condena a los intolerantes que boicotearon el concierto de #MartaSánchez en #Badalona . Es inaceptable la falta de civismo y respeto por los demás que exhiben los sectores más radicales del independentismo. No debemos asumir con resignación su ataque continuo a la convivencia.

Me hace gracia que digan "Barcelona nazi" por tirar huevos a Marta Sanchez ( cosa que esta mal) cuando hay politicos encerrados por no pensar como ellos y el 1O fueron a pegar a la gente para que no votara. Aqui quién es más nazi?

— Maria José (@_MariajoseCF_) May 18, 2019