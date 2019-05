'La homosexualidad es una trampa' dice Mauricio Clark y causa polémica

Mauricio Clark ha causado polémica por sus declaraciones en contra de los homosexuales y en esta ocasión el ex conductor de Televisa se hizo viral debido a una tuit en el que mencionó que la homosexualidad es una trampa.

Mauricio Clark señaló que fue muy infeliz siendo homosexual y que ya ha dejado atrás esa vida, lo cual provocó controversia en redes sociales, pues además destacó que "el homosexual no nace, se hace".

Digan lo que digan, con plena conciencia grito a los cuatro vientos aunque la gran mayoría exprese lo contrario: El homosexual no nace, se hace. Se los dice alguien que vivió y conoció el mundo gay a fondo y en todos los niveles socioeconómicos. La homosexualidad es 1 trampa. — Mauricio Clark 🇲🇽🇺🇸 (@clarketo) May 20, 2019

Tras graves problemas con las drogas Mauricio Clark se acercó más a la religión y a finales del año pasado se bautizó en el Río Jordán.

"Haber renovado las Promesas Bautismales en el Río Jordán ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido. Renuncié a mi pasado y lo que he recibido en el corazón no lo cambio por nada", escribió Clark que ahora se dedica a dar conferencias.











