Liberan nuevas imágenes de Star Wars: The Rise of Skywalker

La novena y última entrega de la saga Star Wars llegará a los cine en diciembre, y para todos los seguidores este miércoles Vanity Fair compartió nuevas fotografías del rodaje, que muestra a los personajes en las locaciones naturales.

La cinta cierra la nueva trilogía iniciada con El despertar de la Fuerza.

Rey, Finn, Poe y el resto de los héroes tendrán que encarar nuevos retos al tiempo que se enfrentan a una nueva amenaza.







En las imágenes aparece el director J. J. Abrams junto a Daisy Ridley (Rey) en el desierto de Wadi Rum en Jordania, el escenario del planeta Pasaana.

Annie Leibovitz, fue la fotógrafa que tuvo la oportunidad de estar en el rodaje del filme y que expone las novedades, que ya comenzaron a inquietar a los seguidores.

"Recientemente J.J. Abrams fue allí para filmar partes de la última película de Star Wars: The Rise of Skywalker, porque está en gran parte deshabitada, y una de las cosas que siempre ha hecho que las películas de Star Wars se sientan tan reales. —Como si tuvieran una vida real propia que continúe más allá de los bordes de la pantalla— es la forma en que se filman en la ubicación, con la menor cantidad de efectos digitales posibles. George Lucas filmó las escenas de Tatooine de A New Hope en el sur de Túnez. Para Skywalker, es Wadi Rum", comentó la publicación de Vanity Fair.







Vanity Fair reveló a Keri Russell como el sinvergüenza enmascarado Zorri Bliss, visto en el Barrio de los Ladrones del mundo cubierto de nieve Kijimi.







