Alejandra Guzmán muestra su tristeza tras pleito con Frida Sofía

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía ha causado polémica en los últimos meses primero por las declaraciones que hizo en contra de Michelle Salas y Sylvia Pasquel. Pero lo más impactante fue lo que dijo sobre su madre con quien actualmente ya no tiene contacto.

Antes de que se dieran a conocer los problemas entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, la intérprete de "Volverte a amar" mencionó que no estaba de acuerdo con la declaraciones de su hija.

"Es algo que no aplaudo, es algo que no me agrada, es un pleito que no es mi pleito, yo creo que a veces en la familia hay cosas que se pueden malinterpretar y pues yo las amo a todas", mencionó la Guzmán para el programa "Un nuevo día".

Sin embargo, hace unos días circuló el rumor de que Alejandra Guzmán mantenía una relación con el ex de su hija, Christian Estrada que más tarde él desmintió por medio de un comunicado.

Sin comunicación

Pero eso no fue todo, ya que Frida Sofía declaró al programa "Suelta la sopa" que ya no tiene comunicación con su madre y que dejó en claro que entre ellas ya no existe el respeto. Asimismo confesó que Alejandra Guzmán trataba de competir con ella y hasta se portaba provocadora con su exnovio.















Tras las declaraciones de Frida Sofía, Alejandra Guzmán no ha hablado al respecto pero no pudo ocultar su tristeza.

"#gracias #houston fueron un par de horas hermosas, hicieron que la 😢 se volviera 😁 🙏🏻", escribió la cantante de 51 años de edad en su cuenta de Instagram acompañada de un video en el que muestra parte de su concierto en Houston.

