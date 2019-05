Guillermo del Toro confirma concierto en GDL

Guillermo del Toro tienen en mente varios proyectos en Guadalajara, la tierra que lo vio nacer y que le ha permitido generar varias actividades, en torno a su profesión y creatividad.

El cineasta mexicano llegó a Guadalajara para ver todos los detalles de su exposición En casa con mis monstruos, que se abre al público el 1 de junio en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.

También para el mes de julio, será el propio Guillermo del Toro el que haga el papel de guía en la exposición en Guadalajara.

El también productor señaló que en julio regresará para los conciertos con la música de sus películas. El concierto se está viendo el mayor aforo público, el más grande y ya hay tres posibilidades. Habrá temas de El laberinto del Fauno y La forma del agua… ¡para que la calor agarre! Espero que sea con la Orquesta Filarmónica de Jalisco”.

Leonardo DiCaprio y Pinocho

El cineasta adelantó que está a punto de cerrar el trato para el proyecto con Leonardo DiCaprio.

“Leonardo DiCaprio está en negociaciones pero aún no se confirma. Arrancaría a finales de septiembre u octubre… estamos entre dos. Pinocho va muy bien, componiendo canciones, construyendo títeres y sets”.

Guillermo del Toro abre las puertas de su casa en GDL

Death Stranding, el nuevo juego de Hideo Kojima

"Tengo un personaje dentro del juego. Nomás me escaneó, pero no sé qué hará con mi personaje. Ojalá no haga nada terrible, que me lleve a la cárcel o me destroce, pero sí juego y Kojima me mataría si digo algo más", señaló el cineasta.

