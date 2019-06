Yanet García impacta con sexy y ajustado traje de baño

Yanet García se ha convertido en una de las "sexs symbols" mexicanas más famosas hoy en día, quien cautiva a sus seguidores con sensuales atuendos que los dejan sin aliento. Y es que la sexy conductora del programa "Hoy" no deja mucho a la imaginación y presume constantemente su "derriere" en redes sociales.

En esta ocasión Yanet García mostró su anatomía usando un sensual y ajustado trikini que desató los halagos de sus seguidores en Instagram.

"Mis ojos no an visto una mujer tan linda como tu". "Super guapa". "Hermosas piernas". "Eres lo que me mantiene vivo", son algunos de los comentarios que recibió la "chica del clima". La fotografía ya cuenta con más de 400 mil "me gusta", por lo que usuarios de redes sociales piden que Yanet haga una sesión de fotos para la "Playboy".











Además, la "chica del clima" forma parte del elenco de la obra "El tenorio cómico", donde interpreta a "doña Inés" y comparte escenario con Carmen Salinas, los "Mascabrothers", Maria Elena Saldaña, Pedrito Sola, entre otros.

