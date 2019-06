Raquel Bigorra prepara más proyectos para la tv

La conductora y actriz Raquel Bigorra compartió con Publimetro que se encuentra feliz de regresar a la empresa que le abrió las puertas de la televisión en México hace más de 20 años, que considera “su casa” y donde ya revisa nuevos proyectos.

“Recordar y sentirse en casa es lo mejor, al final del día tú trabajas con la gente, no con las cámaras y los aparatos. Lo mejor de esta apertura es que no hay censura”, apuntó Bigorra.

Luego de ocho años fuera de Televisa y haber trabajado en Tv Azteca, ahora Raquel se dijo complacida por las oportunidades.

“Llegué a Televisa en el año 1995 y es muy bonito regresar a donde los sueños comenzaron a hacerse realidad. Además me reencontré con muchos amigos y estoy revisando las propuestas que me han hecho para varios programas para ver si las concretamos, siempre y cuando me siga dando tiempo de estar en Tu casa tv, en MVS. Es un privilegio haber estado en las dos televisoras y ahora en MVS, con esta apertura”.

La también escritora estará de visita en la Sultana del Norte este próximo 19 de junio cuando llegue al escenario del Showcenter Complex con la obra A oscuras me da risa.

“Regresamos porque sabemos la importancia del lugar, además los regios siempre nos reciben con mucho cariño, lo disfrutamos tanto porque estamos juntos, ya somos una gran familia: Benito Castro, Albertano, José Luis Guarneros, Armando Araiza, Diana Mora, somos un grupo padrísimo, y ya sabemos que iremos a comer carne riquísimo”.

El infarto de Alexis

La cubana confirmó que después del infarto que sufrió el actor Alexis Ayala, éste se porta muy bien.

“Con Alexis, hasta le decimos que le cargamos la maleta para que no le vaya a dar otro infarto, y aguanta vara, porque así nos llevamos”.

“Además con su incorporación después de Daniel Bisogno y Jorge Salinas, dijimos ‘qué más le podrá poner’, y la verdad se avienta unos chascarrillos buenísimos, todos nos admiramos, queremos y respetamos; y estamos contentos por Alexis”, dijo.