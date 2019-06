Somos 3 fusiona regional con pop y rock

Dicen que las oportunidades se presentan sólo una vez, pero a veces el destino es terco, y eso lo tienen bien entendido Isamar, Yannick y Alonso, del grupo Somos 3, quienes sólo pensaban en compartir entre ellos su pasión por la música, pero ahora sin proponérselo se hallan en el gusto del público.

En entrevista con Publimetro, Isamar explicó cómo es que su vida dio un giro al darle el sí a este proyecto musical, del cual se desprende su sencillo Soñé, que rápidamente se posicionó y ya acumula más de un millón y medio de reproducciones en YouTube.

“Cuando sacamos un cover nos buscaron, pero les dije ‘yo no quiero estar en un grupo’, y Yannick también contestó que no, y dejamos pasar la oportunidad, pero estábamos terminando cada quien nuestras carreras, esperando el título, además yo soy más de regional y dicen que las oportunidades no caen dos veces, pero conocimos a Julión Álvarez y se dio esta fusión entre el regional, el pop y rock”, refirió Isamar.

Por su parte, Alonso compartió cómo es que a pesar de ser un grupo estilo tradicional, su forma de cantar, los ritmos y creatividad los distingue rápidamente de los demás.

“Gracias a que ya no hay tanta gente cantando pop o con una guitarra acústica nos están dejando ese camino y eso nos ayuda, estamos aprovechando para cantar baladas, cantarle al desamor, con letra y melodías que se disfrutan dándole ese toque especial al grupo”, explicó Alonso.

Por otra parte, Yannick reconoció que “sí dicen que nos parecemos en imagen a otros grupos, pero creo que como contenido sí hay diferencia y la gente lo nota, diferenciándonos de los demás proyectos que existen, y nuestro género está muy bien definido”.

La agrupación originaria de Mexicali se caracteriza por sus melodías muy apegadas a la balada pop, con letras y un toque del género regional mexicano, creando la fusión perfecta.

Además trabajan de manera conjunta con Julión Álvarez y se reunirán este sábado en el show que tendrá el cantante en el Domo Care, donde planean cantar Soñé, en la nueva versión.

Este 14 de junio, en punto de las 21:30 horas, se presentan en Aguafría concert, del Centrito Valle, en San Pedro.