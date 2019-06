Florence + The Machine están listos para sus shows en México

Han pasado varios años desde que Florence + The Machine vino a México, y ahora están a días de comenzar su gira por tres ciudades del país, para presentar su más reciente disco High As Hope.

La banda británica de indie rock es liderada por la cantante Florence Welch, una mujer que ha pasado por una transformación que se refleja en la música y los géneros que nutren a la agrupación como pop, rock, soul, barroco y música tradicional.

Florence + The Machine recién terminó su gira por Estados Unidos, luego de México continuará su recorrido por Europa.

Florence Welch charló sobre el camino de la banda y esos momentos que la han marcado en lo profesional y personal.

¿Siempre te has mostrado como un personaje mitológico?

— El arte griego y la mitología siempre han jugado una gran parte en mi trabajo, así que eso es una gran influencia para mí.

¿High as Hope representa un nuevo ciclo en tu carrera?

— Es como una aventura dentro de un nuevo territorio, además volví a mis raíces. Tiene mucho poder, poesía y esperanza. Creo que me liberó de mucho peso y cargas emocionales, por eso me siento más liviana y libre en los escenarios.

¿Qué marca te mantiene lejos de las tentaciones?

— Mi tatuaje de "Siempre sola" en mi brazo izquierdo. Me recuerda esos malos momentos, esa soledad y cada que lo tocó me hace tener ganas de vivir. Siempre me etiquetan como una mujer que saca la alegría de la desesperación, es algo extraño pero real.

¿Cuál podrías ser tu mayor secreto musical?

— Durante la carrera con la banda, una de las cosas que aprendí fue compartir esos sentimientos y secretos que pensé que nunca confesaría. Ahora las cantó en los conciertos, y hasta bailo. High as Hope es un álbum diferente que lo hice sin beber una gota de alcohol y con las emociones a flor de piel.

¿Cómo te describirías en este momento?

— Tengo 32 años, soy una mujer más tranquila. Pasé por momentos musicales muy fuertes cargadas de dolor y ausencias, ahora estoy alejándome del mundo oscuro para entrar a espacios más femeninos y abierta a explorar en todos los sentidos.

— Feliz, plena y con las ganas de cantar y mostrar la música de la banda. Pasé por etapas llenas de terror, pero ya quedó atrás gracias al amor de los fans. Ellos tomaron mis canciones tan dolorosas, para cantarlas conmigo. Los fans mexicanos no son la excepción y para ellos ofreceremos lo mejor de la banda.

“Mis problemas han quedado atrás y mis impulsos musicales se vuelven más fuertes. Liberé la bestia, pero para bien [risas]”, Florence Welch, cantautora.

They danced through the day and into the night

Through the snow that swept through the hall

From winter to summer then winter again

‘Til the walls did crumble and fall 🌔🥀 pic.twitter.com/UzVimhV3PP

— florence welch (@florencemachine) May 1, 2019