Bella Thorne publica fotos íntimas para denunciar a hacker

Annabella Avery Bella Thorne, es una actriz y cantante estadounidense.​

Ella interpretó a Ruthy Spivey en la serie My Own Worst Enemy, Tancy Henrickson en la cuarta temporada de Big Love, y CeCe Jones en la serie de Disney Channel Shake It Up.

Haven’t felt this happy in so long. But there still some sad moments. I guess that’s just life …??? — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) June 11, 2019

La actriz decidió darle un golpe bajo a un hacker que intentó extorsionarla, al amenazarla de publicar una fotografías íntimas.

"Que te jodan a ti y al poder que creen que tienen sobre mí. Voy a escribir sobre esto en mi próximo libro", escribió la artistas.

Agregó: "En las últimas 24 horas he sido amenazada con mis propias [fotos] desnudas", escribió la artista, acompañando las imágenes con capturas de pantalla de los mensajes enviados por el supuesto hacker.



"Me siento asqueada y observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial", escribió Bella Thorne, añadiendo: "Es mi decisión. Ahora no podrás quitarme ninguna otra cosa".



Bella Thorne fue entrevistada por Hollywood Reporter, mostró su malestar pero también algo de comprensión, porque al parecer se trata de un adolescente.

"Todos cometemos errores, y este es uno muy grande, pero no quiero que la vida entera de alguien de 17 sea arruinada por no pensar con claridad y actuar como un idiota".

