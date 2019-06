'Esta carrera es de resistencia, no de velocidad': Alexa Da Pozzo

A los 19 años de edad Alexa Da Pozzo decidió perseguir sus sueños y convertirse en una cantante y actriz reconocida a nivel mundial. Por lo que dejó atrás su vida en Toluca para emprender sus estudios artísticos en el conservatorio de teatro musical American Musical and Dramatic Academy (AMDA) en Los Ángeles y Nueva York, ciudad donde ha participado en espectáculos como Bound for Broadway Cabaret series e International Cabaret.

Tras una vida llena de preparación artística tanto en canto, actuación y baile Alexa está buscando un lugar dentro de las filas de Broadway; además se encuentra preparando un disco que contará con temas de su autoría.

¿Cómo comenzó tu gusto por la música?

Desde muy chiquita me interesó la música y el canto. Recuerdo que de pequeña le decía a mi mamá ‘no te preocupes por el dinero méteme como actriz o cantante y ya’ y ella no se lo tomaba enserio. En ese momento vivíamos en Toluca y ahí encontré una academia de teatro musical que me llamó mucho la atención. Con ellos hice mi primera obra de teatro, la cual se llamaba Annie y me encantó, yo siempre iba muy emocionada a mis clases y a los ensayos. Pero un día la directora de la academia me dijo que si de verdad quería dedicarme a esto tenía que tomar clases de baile y me metí a clases de tap. En ese momento fue cuando empecé a prepararme intensamente porque iba a la escuela en la mañana y de cuatro a 10 de la noche me la pasaba en la academia.

¿En qué momento decidiste irte a Estados Unidos a estudiar teatro musical?

Hubo un momento que marcó mi vida que fue cuando hice mi primer protagónico en la obra Quédate en Madrid -que es la misma historia de Hoy no me puedo levantar- fue increíble porque participé en todos los bailes y reafirme mucho mi pasión por la música, además de que teníamos un elenco muy talentos y profesional. Entonces por consejo de un maestro investigué sobre la American Musical and Dramatic Academy (AMDA), que es una de las mejores escuelas de teatro musical y decidí audicionar para entrar. Fui a Houston para la audición y un mes después me dijeron que fui aceptada y me emocioné mucho.

¿Por qué estudiar en Estados Unidos?

Principalmente porque investigué mucho y me di cuenta que la AMDA tiene una gran nivel, además un maestro que tuve estudió ahí y me aconsejó mucho que lo intentara, sobre todo por el entrenamiento que dan porque es demasiada disciplina. Además, mi sueño siempre fue vivir en Nueva York, me encanta esa ciudad y también porque me gusta mucho escribir canciones en inglés.

¿Qué fue lo más complicado de estudiar en el extranjero?

Primero, darme cuenta que estudiar en una universidad privada en Estados Unidos es muy caro, tardé dos años en irme porque estuve buscando becas y apoyos económicos. Insistí mucho con el personal de admisión de la escuela, les mandaba videos de cómo había mejorado en canto y actuación, al final me dieron una de las becas más altas por ser extranjera y pude irme también gracias los ahorros que hice durante ese tiempo y a un préstamo. También fue difícil para mí dejar a mi familia y a mis amigos porque ya tenía toda una vida hecha en Toluca y empezar de cero no es fácil pero creo que puedes hacer casa donde sea y ahora tengo mucha libertad para decidir lo que quiero hacer.

¿Cómo fue estudiar en una de las mejores escuelas de teatro y actuación?

Los dos primeros semestres los estudié en Los Ángeles y era un ritmo más tranquilo pero cuando llegué a Nueva York todo se puso más intenso porque era prácticamente estar todo el día en clases y ensayando, entraba a las ocho de la mañana y salía a las 10 de la noche. Y es que algo que nos reafirmaban mucho los maestros es que nuestro avance dependía de nosotros, ellos solo ayudaba a pulir tus canciones o escenas pero nosotros éramos los responsables de hacerlo cada vez mejor (…) La carrera dura dos años y actualmente ya estoy graduada.

¿Es complicado encontrar un lugar en teatro o en la música?

Definitivamente sí, hay que trabajar mucho. Todo el mundo me ha dicho que esta carrera es de resistencia y no de velocidad, es de prepararte constantemente, seguir intentando y no rendirte. Pero sin duda creo que lo más difícil es cuando sales de la escuela y te enfrentas al mundo. Cuando llegué a la AMDA vivía en los dormitorios de la escuela y todo mi esfuerzo se iba en la escuela y los ensayos. Actualmente una familia mexicana me renta un cuarto en su casa y tengo cuatro trabajos: dos son como babysitting (cuidadora de niños) por las tardes, también soy asistente de un productor de teatro, además estoy en una empresa de eventos donde me contratan para cantar en fiestas principalmente infantiles y todas las mañanas me voy a hacer audiciones, pero no dejo mi preparación porque sigo tomando clases de canto y estudiando composición porque me gusta mucho escribir.

¿Qué es lo más difícil de entrar al mundo de teatro musical?

Sin duda es certificarte porque cuando al fin formas parte de un musical de Broadway te dan una credencial que te valida como actor o actriz de teatro musical, además de que te dan audiciones por cita, como aquí en México está la ANDA allá es Actor´s Equity Association pero como apenas terminé la carrera básicamente es irme a formar.

¿A qué artistas admiras?

Admiro mucho a Taylor Swift que también es compositora y que aunque la critiquen siempre es ella misma. A Meryl Streep también la admiro mucho porque al principio le cerraron muchas puertas porque no era la belleza típica que buscaban pero siguió y siguió hasta alcanzar su sueño y ahorita es una de las mejores actrices del mundo. Eiza González también es otra mujer que admiro mucho porque creo que ha salido adelante a pesar de las críticas que recibió, además ahorita es una de las mexicanas más reconocidas en Hollywood y creo que en vez de criticarla debemos sentirnos orgullosos. Debemos de pensar que el que ella haya llegado ahí no significa que me va a quitar la oportunidad, creo que todos tenemos un lugar en cualquier lado si trabajas por tus sueños, lo puedes lograr.

¿Por qué crees que diversos artistas buscan otros países para desarrollar su talento?

Creo que depende del camino que cada persona quiera seguir, en mi caso mi profesor Óscar Ugalde que se fue a estudiar a Nueva York y que actualmente está aquí trabajando en diversos proyectos como La Voz me incitó a estudiar en el conservatorio porque te da muy buenas bases (…) El problema que tenemos en la cultura mexicana, no es el hecho de no tener oportunidades, sino de pensar que no lo puedes lograr y eso te lleva a no internarlo. Yo he tenido la bendición de que mi familia siempre me ha dado todo su apoyo. También tiene que ver con intentarlo una y otra vez y si no es por ahí funciona por otro lado.

¿Actualmente que en qué proyectos estás trabajando?

Estoy preparando un disco con canciones de mi autoría y justo cuando regrese a Nueva York voy a empezar a trabajar con un productor que me va a ayudar a darme un poco de más forma al álbum. Ahorita tengo dos canciones que ya está casi terminadas y las demás están en proceso. Ahorita quiero enfocarme más en la música porque sí me encanta actuar y me encanta el teatro musical pero amo cantar, escribir canciones y tener mis propios conciertos.

Mexicanos que han estudiado en el extranjero

Elisa Carrillo

Desde los 14 años de edad, la bailarina originaria de Texcoco, Estado de México fue becada por la escuela The English National Ballet School, en Londres donde estudió hasta que fue contratada por Reid Anderson, Director Artístico del Stuttgart Ballet de Alemania para luego integrarse a Staatsballett Berlín donde la ascendieron a Prima Ballerina.

Isaac Hernández

El bailarín de 29 años de edad originario de Guadalajara, Jalisco supo que su camino era el ballet y desde muy joven comenzó sus estudios en la escuela de danza The Rock School for Dance Education, ubicada en Filadelfia. Isaac ha sido reconocido con el Premio Benois, el cual es considerado el Óscar de la danza.

Eiza González

Tras protagonizar telenovelas como Lola, érase una vez y Sueña conmigo, Eiza González decide irse a Nueva York a estudiar actuación en Lee Strasberg Theatre and Film Institute donde comienza a audicionar para las grandes producciones de Hollywood. Actualmente ha participado en diversas cintas como Baby Driver, Alita: Battle Angel, Bienvenidos a Marwen, entre otras.

Alondra de la Parra

La directora de orquestas mexicana es una de las más reconocidas a nivel mundial. Estudió en el Centro de Investigación y Estudios Musicales (CIEM) de México y fue becada por la escuela Manhattan School of Music de Nueva York donde se graduó de la licenciatura en piano y luego en la maestría de Dirección Orquestal.

Gael García

El actor mexicano comenzó su carrera como actor desde niño y en su adolescencia decidió estudiar arte dramático en Central School of Speech and Drama, en Londres, lo cual le dio las bases para cimentar su carera como actor, actualmente es reconocido a nivel mundial y en 2016 recibió el Globo de Oro a Mejor actor por la serie Mozart in the Jungle.

