Netflix da un adelanto de sus próximas series de anime

Después de los lanzamientos globales que incluyen Aggretsuko, ULTRAMAN y 7SEEDS, Netflix regresó al Anime Expo por tercer año consecutivo para brindar una vista previa a su creciente lista global de anime.

El panel, moderado por la editora de IGN, Laura Prudom, presentó a cuatro creadores de distintas partes del mundo quienes están trabajando en las próximas series de anime originales de Netflix: LeSean Thomas (Cannon Busters, The Boondocks), Alvaro Rodríguez (Seis Manos, Machete, Del crepúsculo al amanecer: La serie), Jay Oliva (Trese, The Avengers: Los héroes más poderosos del planeta, The Flash) y Shuzo Shiota (Levius, Transformers Prime, Transformers: Robots in Disguise, Lost in Oz).

Rilakkuma, la estrella favorita de los fanáticos de la serie de Netflix, Rilakkuma y Kaoru hizo una aparición sorpresa en el escenario y consintieron a los fanáticos con la mejor selfie con público.

Las noticias

Cannon Busters . Una nueva serie de anime creada por LeSean Thomas, será lanzada globalmente el 15 de agosto del 2019.

. Una nueva serie de anime creada por LeSean Thomas, será lanzada globalmente el 15 de agosto del 2019. Seis Manos de Viz Media y Powerhouse Animation. Será protagonizada por Aislinn Derbez, Mike Colter, Jonny Cruz, Angélica Vale, Vic Chao y Danny Trejo.

Será protagonizada por Aislinn Derbez, Mike Colter, Jonny Cruz, Angélica Vale, Vic Chao y Danny Trejo. Nuevas imágenes de la próxima serie de anime Levius , creada por los famosos productores de anime Polygon Pictures.

, creada por los famosos productores de anime Polygon Pictures. Jay Oliva, creador y director de Trese, la serie de anime de Netflix basada en el cómic sobrenatural filipino del mismo nombre, habló sobre el proyecto que se encuentra actualmente en producción.

¿Qué encontramos en el canal de streaming?

Netflix es el hogar global de amados títulos de anime, incluyendo ULTRAMAN, Aggretsuko, Castlevania, Devilman Crybaby, Godzilla: El devorador de planetas, BAKI, Violet Evergarden, B: The Beginning y The Seven Deadly Sins. Durante el último año, Netflix también anunció varios títulos de anime basados en propiedades globales, incluyendo Magic: The Gathering, Pacific Rim, Altered Carbon, Ghost in the Shell: SAC_2045 y Transformers – War for Cybertron, todos los cuales se encuentran en desarrollo.

A detalle…

Cannon Busters

Cannon Busters sigue las aventuras y hazañas de S.A.M, un droide de amistad de alta gama a quien se le une un peculiar y descarado robot de mantenimiento y un atrevido y fugitivo mortal. Juntos, el improbable trío se embarca en un viaje inolvidable a un mundo fantástico y peligroso en busca del mejor amigo de S.A.M, el heredero de un reino bajo ataque.

La serie proviene del creador, director y productor ejecutivo LeSean Thomas. Originario del sur del Bronx, Thomas ahora vive en Meguro, Tokio, Japón, donde trabaja como productor y director de animación para la televisión. Su proyecto más reciente es la serie de anime de Crunchyroll, Children of Ether. LeSean Thomas trabajó en el programa de natación para adultos The Boondocks, que fue nominado para un premio de imagen NAACP y ganó un premio honorario Peabody. También trabajó como artista y productor de animación para la televisión en Cartoon Network, Sony, Warner Brothers y Nickelodeon.

Cannon Busters estará disponible en Netflix a nivel mundial el próximo 15 de agosto, 2019.

Levius

Es el año 1842 de la Nueva Era. Han transcurrido cinco años desde el final del conflicto de Fosanian, una disputa por los derechos de perforación territorial del agua de Agartha. Es una época en la que se utiliza el “hypersteam” para impulsar una variedad de cosas, y el arte marcial del boxeo metálico, donde las máquinas se fusionan con el cuerpo humano para el combate, está en el apogeo de su prosperidad.

La historia sigue a Levius; Un joven cuyos padres se convirtieron en víctimas de la guerra. Él es admitido por su tío Zack, y es allí donde Levius comienza a sumergirse en el mundo del boxeo metálico como si fuera liderado por el propio destino, su habilidad innata para el arte marcial florece.

Levius sube de rango a Grado 3, derribando a sus formidables rivales uno por uno, mientras un hombre misterioso con el nombre de Dr. Clown lo vigila, sus labios se curvan en una sonrisa audaz. Mientras tanto, los recuerdos de la guerra siguen atormentando las profundidades de la mente de Levius …

¡Ahora, Levius debe tomar la lucha por su destino en sus propias manos!

Basado en el Manga "Levius" de Haruhisa Nakata (Publicación de Shueisha "Ultra Jump")



Seis Manos

Ambientada en México en la década de 1970, Seis Manos se centra en tres guerreros de artes marciales huérfanos que unen fuerzas con un agente de la DEA y un Federale para luchar por la justicia después de que su querido mentor sea asesinado en las calles de su pequeño pueblo fronterizo.

Seis Manos es co-creado por el CEO de Powerhouse Animation Brad Graeber y el escritor Álvaro Rodríguez (Machete, Del crepúsculo al amanecer: La serie). El destacado guionista Daniel Domínguez (Capitán Calzoncillos, Oishi High School Battle, Bob Esponja) también se une a la serie, que será dirigida por Willis Bulliner (Agents of Mayhem).

La serie es protagonizada por Aislinn Derbez, Mike Colter, Jonny Cruz, Angélica Vale, Vic Chao y Danny Trejo y se lanzarán en otoño 2019.

(La Casa de las Flores) como Isabela

Isabela, estudiosa tan implacable como como guerrera de Kung Fu, cree en el orden, ve la justicia en el corazón del universo y se ve a sí misma como un deber de ser una encarnación viva de esa justicia.

Mike Colter (Luke Cage) como Brister

Brister es un agente de la DEA enviado a una misión en México por su jefe racista, y ha pasado su vida demostrándole a todos que tiene valor al superarlo constantemente. Brister tiene talento como ninguno, es más inteligente que la mayoría, y él lo sabe.

Jonny Cruz (Overwatch) como Jesús

Es al mismo tiempo un brutal luchador brutal y un hombre viejo, tonto y encantador, Jesús es el hijo del medio del Manos. Vive por placer, odia el conflicto y solo quiere que su hermano y hermana de cabeza dura se lleven bien.

Angélica Vale (Jane the Virgin) como García

La primera mujer graduada de su academia de policía, García, fue asignada a la policía de la adormecida ciudad de San Simón por una fuerza policial que no podía ver sus impresionantes capacidades más allá de su género. Pronto tendrá la oportunidad de demostrar lo que vale de una forma que nunca podría haber imaginado.

Vic Chao (Mortal Kombat X) como Chiu

Un guerrero viejo, sabio, tranquilo y feliz. El pasado de Chiu está envuelto en misterio. Es padre adoptivo y mentor de los tres Manos, entrenándolos no solo en el arte mortal del Kung Fu, sino también en el camino esotérico hacia la iluminación y la sabiduría suprema que es el Dao.

Danny Trejo (Machete) como El Balde

Habiendo crecido donde solo los fuertes parecen sobrevivir, El Balde ha vivido su vida en la implacable búsqueda de la prueba de su valor superior. Vicioso e implacable, El Balde siente un sádico placer por la miseria que causa al escalar una montaña de cuerpos hasta la cima del sangriento y creciente imperio de las drogas.

Trese

Situada en Manila, donde las míticas criaturas del folclore filipino viven escondidas entre los humanos, Alexandra Trese se encuentra enfrentándose a un clandestino mundo criminal compuesto por malévolos seres sobrenaturales. Esta serie de anime se basa en la novela gráfica filipina del mismo nombre, creada por Budjette Tan y Kajo Baldissimo.

Productor ejecutivo y director: Jay Oliva (Wonder Woman, The Legend of Korra).

Producido por: Shanty Harmayn y Tanya Yuson en BASE Entertainment, un estudio con sede en Yakarta y Singapur.

Rilakkuma and Kaoru

Cuando una mujer en sus treinta comienza a compartir su apartamento con un osito de peluche que ha decidido residir allí, descubre que el secreto de la vida a veces es tan simple como relajarse. Uno de los personajes más populares de Japón cobra vida en esta serie de animación stop-motion.

