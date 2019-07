Video: Yolanda Andrade revela que se casó con una mujer

Después de que Montserrat Oliver confesó en un video que su amiga y colega Yolanda Andrade se casó, a la originaria de Culiacán no le quedó más que revelar lo que había sucedido.

También te puede interesar:

Yolanda Andrade confiesa lo doloroso que fue ‘salir del clóset’

Yolanda Andrade manosea a Gomita en pleno programa

"Ese era un asunto que le dije a Monserrat que borrara. No lo borró. No importa. Ya se enteraron todos", dijo Andrade a Ventaneando.

Además agregó que por ahora no puede revelar el nombre, pero que cuando lo haga, "arderá Troya". También contó algunos detalles de la unión y dijo que antes de revelar con qué famoso se casó le tiene que preguntar a ella.

"Yo sí me puedo liberar y hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella porque ella es una figura pública y es muy famosa. No puedo decir fulana, si no le he preguntado."

Entérate:

Yolanda Andrade se enoja con Laura Bozzo y la corre de su programa

Andrade sí contó donde se celebró la boda y dijo que hay fotos y video.

"Sí me casé en Ámsterdam, con una mujer maravillosa, fue todo simbólico. Muy, muy, muy bonito. Estábamos las dos en una etapa muy enamoradas."

Aquí el video,

Recordemos que Yolanda Andrade y Montserrat Oliver también fueron pareja, y una vez que terminaron su compromiso, quedaron como muy buenas amigas, de hecho ambas conducen el programa de televisión Mojoe de Unicable.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova celebran 4 años juntas de forma romántica















Publicidad















También te puede interesar: