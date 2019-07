Gomita se disfraza de Jenni Rivera y en redes la destrozan

View this post on Instagram

Mujeres como ella me han inspirado demasiado, Y si algo nos enseño, es que en la vida hay tiempo para todo menos para rendirse… con todo mi amor y respeto @jennirivera FELICES 50 mi Jenni SI A TUS ESPALDAS LADRAN LAS PERRAS, TIRALES CROQUETAS PA’ QUE SE CALLEN LAS PENDEJAS… Hair… @diceextensiones