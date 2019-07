Integrante de CD9 anuncia el fin de la boy band

La exitosa agrupación CD9 se encuentra en su peor momento luego de la repentina salida de Jos Canela en mayo pasado, quien a través de una emotiva carta a sus fans, anunció su retiro por motivos personales sin dar más detalles.

También te puede interesar:

Ahora su ex compañero Freddy Leyva reveló que el grupo está por dar a conocer su separación imediata, luego de que las cosas no van bien ni con su manager ni entre ellos, además que él ya no está contento con la situación de su amigo.

"Creo que me corresponde hablar por él, ya habrá más noticias y en lo personal, ya no me siento contento ahí, hay demasiadas cosas que la gente no sabe y siento feo confesarlo", dijo Freddy a JDS durante el lanzamiento de la colección Denizen de Levi's de la que es imagen.

Al preguntarle si ha platicado con Jos sobre esta ruptura que hay entre los integrantes y por qué no quiso dar detalles concretos de su partida, dijo que siguen en comunicación. "Sigo teniendo contacto con él, es de mis mejores amigos, pero le corresponde hablar a él de esto".

Por su parte, expresó que esta situación ha sido complicada para él porque no está preparado para terminar con casi seis años de éxito, cuando entrar a la industria de la música cuesta y mucho.

"Estoy muy joven para procesar cosas así, me cuesta trabajo asimilar los cambios, pero agarro todo lo bueno de lo que pasó, fue un buen aprendizaje y ya les dije todo, por lo pronto no hay presentaciones", aseguró el joven cantante.

Por lo pronto, ya está en trámites para su salida del grupo en lo que a él corresponde, mientras su manager decide el día en dar a conocer todos los problemas que existen en el interior de la boy band mexicana.

"Ya estoy viendo con mis abogados todo esto, y siento mucho por las coders no poderles decir con claridad lo que pasa, pero ya se enterarán pronto", dijo tajante el aún integrante de CD9.

TE RECOMENDAMOS VER: