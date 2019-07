Niurka muestra los senos en ¡plena entrevista!

Controvertida como siempre, esta vez, la cantante, actriz y bailarina Niurka volvió a sorprender a la prensa al levantarse la blusa ¡en plena entrevista!

Durante un evento de entretenimiento, la cubana fue cuestionada por varios medios de comunicación sobre la relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía; cómo hace para mantenerse joven, entre otras cosas.

No obstante, lo que más llamó la atención fue que sin culpa ni vergüenza, al hablar acerca los tratamientos a los que se ha sometido, se despojó de su ropa y mostró sus senos.

“Yo me he puesto en mi piel todo. Me dijeron clara de huevo, semen, que quítatelo a los cinco minutos no, que quédate media hora con él, yo así con la cara tiesa”, dijo la controvertida actriz.















Lo que ningún reportero esperaba era que la bailarina se levantara la playera para dejar sus senos al descubierto.