Angélica Rivera sufre accidente en su casa

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, reveló en redes sociales que la ex Primera Dama sufrió un accidente en su casa y aunque no dijo lo que sucedió, aseguró que se encuentra fuera de peligro.

A través de sus redes sociales, la joven actriz informó que el estado de salud de la protagonista de telenovelas como Destilando amor o La Dueña, es estable.

“Para todo los que me preguntan, mi mamá está perfecta, tuvo un accidente casero, pero nada más. Todo bien, gracias”, escribió Castro en sus historias.

Recientemente, Angélica Rivera fue vista en el velorio de su abuelo Mario Vargas Castelazo, que se realizó en el Panteón Francés.

Ahí, la actriz afirmó que está preparando su regreso a la pantalla chica. “Ahorita no es momento, claro que quiero regresar a trabajar, tengo proyectos muy interesantes, mi trabajo es mi vida, mi pasión, mi carrera es con lo que he vivido toda mi vida y en su momento se los platicaré en mi regreso”, aseguró Angélica, quien no descarta en trabajar junto a su hija Sofía Castro.

“Sería un privilegio con una niña que ha trabajado desde los 14 años entregando con pasión esta carrera tan bien y claro que sería increíble trabajar con mi hija”, asumió la ex pareja de José Alberto Castro.

Rivera también habló sobre su separación del ex mandatario presidencial Enrique Peña Nieto. “Los hijos, la familia, el amor te dan fuerzas para salir adelante".















