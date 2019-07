Yadhira Carrillo revela si está 'limpia' tras acusaciones contra Collado

Tras la detención del abogado Juan Collado, Yadhira Carrillo ha realizado diversas visitas al Reclusorio Norte con el fin de ver a su esposo. Durante dichas visitas la actriz y empresaria se ha detenido a hablar con los medios de comunicación y en esta ocasión reveló si le preocupa que su nombre esté vinculado con las acusaciones que se le imputan a su esposo.

También puedes ver:

De acuerdo con el periódico El Universal, Yadhira Carrillo afirmó que "está absolutamente limpia" sobre los presuntos delitos que se le atribuyen a su marido, como es su presunta participación con delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Con lo que quieran relacionarme estoy absolutamente limpia, estaría intranquila si estuviera en temas extraños, pero no", confesó la protagonista de telenovelas como "Amarte es mi pecado" y "La otra".









Publicidad









La salud de Collado

Por otra parte, Yadhira indicó que en sus visitas le está llevando caldo de pollo a Juan Collado, pues presenta problemas de salud relacionados con los niveles de azúcar.

Además, mencionó que no le molestaría que las autoridades revisaran su casa y la oficina de su esposo. "No hay que esconder nada de nada", dijo. Asimismo destacó que la expareja de su esposo, Leticia Calderón no la ha buscado.

También puedes ver: