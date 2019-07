Disneyland Resort celebrará 64 años de magia e innovación

Desde el día que Walt Disney, audazmente, abrió las puertas de Disneyland Park, el 17 de julio de 1955, el concepto del parque temático de Disney ha pasado de ser un lugar donde la familia podía divertirse junta, a múltiples resorts de primera donde familiares y amigos pueden disfrutar vacaciones alrededor del mundo.

También puedes ver:

Este mes de julio, para su 64 aniversario, Disneyland está celebrando la ampliación más grande en su historia – el área temática Star Wars: Galaxy’s Edge – mientras continúa abriendo sus puertas con una duradera y mágica invitación: “A todos los que vienen a este lugar de alegría, ¡bienvenidos!”.

Con imaginación e innovación, el parque en Anaheim se ha convertido en el Disneyland Resort con dos parques temáticos de renombre, casi 100 emocionantes atracciones, tres hoteles y el área de tiendas, restaurantes y entretenimiento conocido como Downtown Disney District.

Disneyland conmemora su papel como el parque temático original de Disney este miércoles, 17 de julio con festividades que incluyen el desfile “Happiest March on Earth” que marchará por Main Street, U.S.A. con la participación especial de Mickey Mouse y Minnie Mouse y otros adorados personajes de Disney.

Más formas de celebrar el verano en Disneyland Park

Las festividades del 17 de julio sólo son parte de la diversión de este verano. Por tiempo limitado, los visitantes podrán ver a Mickey Mouse y sus amigos unirse a la Disneyland Band durante el espectáculo “Mickey and Friends Band-Tastic Cavalcade” en Disneyland. Esta encantadora procesión se presentará dos veces al día del 18 de julio al 1o de agosto, con música en vivo y una variedad de populares personajes de Disney.

A partir del 2 de agosto, el adorado “Main Street Electrical Parade” regresará a Disneyland por tiempo limitado, trayéndole a múltiples generaciones una sensación de maravilla, alegría y – para algunos – entrañable nostalgia. Este popular desfile nocturno viajará por Main Street, U.S.A., todas las noches hasta el 30 de septiembre.

Los visitantes también disfrutarán de la novena y más nueva área temática en Disneyland, Star Wars: Galaxy’s Edge. Los visitantes podrán vivir sus propias aventuras de Star Wars al ser transportados a una galaxia muy, muy lejana en el remoto planeta Batuu. Los visitantes probarán comidas y bebidas galácticas, explorarán una interesante colección de puestos con mercancías y tomarán los controles de la nave más famosa de la galaxia a bordo de Millennium Falcon: Smugglers Run.

























Publicidad

























Diversión de verano en Disney California Adventure Park

Por tiempo limitado, Disney California Adventure estará celebrando a los adorados personajes y música de la película “The Lion King” de Disney con una fantástica nueva adaptación de esta clásica historia que se presenta como una producción musical al aire libre titulada, “Tale of the Lion King”. El espectáculo cuenta con un elenco de artistas que forman un grupo llamado Storytellers of the Pride Lands. Esta tropa ambulante se especializa en volver a contar veneradas historias en su propio estilo contemporáneo, narrando su fábula a través de lenguaje, canción y danza.

Pixar Pier, la fantasiosa área temática donde las historias y personajes de Pixar cobran vida, celebró su primer aniversario en junio. Inside Out Emotional Whirlwind, una nueva atracción en el muelle, se inspira en la película de Disney y Pixar, “Inside Out”. Los visitantes entran al mundo de las Emociones de Riley – Alegría, Tristeza, Temor, Desagrado y Furia – y suben a uno de los ocho vehículos que los llevan en un paseo sentimental. Los visitantes en el muelle también disfrutan la diversión de Jessie’s Critter Carousel, y encontrarse con personajes como BoPeep y Woody.

La aventura aérea Soarin’ Over California ha regresado por tiempo limitado, hasta el 31 de agosto. Este paseo virtual celebra la belleza y la maravilla del Estado Dorado. Los visitantes se elevan al aire y quedan inmersos en un domo de proyección de 80 pies que los rodea para emular el elegante movimiento del vuelo, mientras sus sentidos perciben panoramas y aromas que se encuentran por todo California.

Para detalles adicionales de las muchas maneras de celebrar el verano en el Disneyland Resort, los visitantes pueden ir a DisneyParksBlog.com.

Un lugar donde los sueños se hacen realidad

La popularidad de Disneyland a lo largo de los pasados 64 años, celebra el sueño de Walt Disney de tener un lugar donde familiares de todas las edades puedan divertirse en un ambiente seguro y limpio que pone énfasis en la imaginación y el extraordinario servicio al visitante. Desde 1955, dignitarios, jefes de estado, celebridades y más de 800 millones de visitantes han pasado por sus puertas.

Como parte del tributo al día de inauguración, una grabación del discurso de Walt Disney se vuelve a escuchar este 17 de julio de 2019: “A todos los que vienen a este lugar de alegría, ¡bienvenidos! Disneyland es su hogar. Aquí, los viejos reviven afectuosos recuerdos del pasado, y los jóvenes pueden saborear los retos y las promesas del futuro. Disneyland está dedicado a los ideales, los sueños y los hechos concretos que han creado los Estados Unidos, con la esperanza que sea una fuente de alegría e inspiración para el mundo entero”

Con esa meta, Disneyland transformó la industria del entretenimiento. Presentó un concepto completamente nuevo del entretenimiento familiar: un “parque temático” donde juegos mecánicos, espectáculos y personajes se hacen parte de un ambiente narrativo total. La creatividad, la tecnología y la innovación siguen dándoles vida a las historias al mismo tiempo que cumplen la promesa de Walt Disney que “Disneyland nunca se completará… mientras haya imaginación en el mundo”.

El éxito del Disneyland Resort también tiene como resultado $5,7 mil millones en actividad económica total para la economía del Sur de California cada año. La fuerza laboral del resort que cuenta con más de 31.000 miembros del elenco, lo hace el empleador, en un sólo lugar, más grande del Condado Orange. La experiencia de entretenimiento de los Parques Disney se ha ampliado al mundo entero y se puede disfrutar por visitantes en Walt Disney World Resort en Lake Buena Vista, Florida, Tokyo Disney Resort en Japón, Disneyland Paris en Francia, Hong Kong Disneyland, y Shanghai Disney Resort en China continental.

Datos curiosos del Disneyland Resort:

Acerca del Disneyland Resort

Las “orejitas” de Mickey y sus amigos son los recuerdos más populares del Disneyland Resort de todos los tiempos, con más de 90 millones de “orejitas” vendidas desde 1955.

Star Wars: Galaxy’s Edge, que abrió el 31 de mayo, es la ampliación más grande de una área con una sola temática jamás incluida en un Parque de Disney.

Millennium Falcon: Smugglers Run es una atracción fundamental de Star Wars: Galaxy’s Edge, que le permite a los visitantes que miden 96 cm o más, subir a bordo del Falcon entrar a la cabina para operar “el pedazo de chatarra más rápido de la galaxia”. Esta nueva atracción combina inmersión narrativa con juegos interactivos para que los visitantes sean los protagonistas de sus propias aventuras de Star Wars de una manera que nunca se había hecho antes por los Parques Disney.

La atracción Matterhorn Bobsleds – que celebró su 60 aniversario el 14 de junio – fue la primera montaña rusa de acero tubular en el mundo cuando se abrió en 1959. Estableció las normas para el diseño de montañas rusas modernas.

Disneyland Park creó el primer monorriel de operación diaria en el hemisferio occidental. Se abrió el 14 de junio de 1959; la atracción también celebró su 60 aniversario este año.

Los miembros del elenco tienen muchos trabajos divertidos en el Disneyland Resort que incluyen fabricantes de dulces, buzos que les dan mantenimiento a las atracciones que tienen agua, y especialistas de mejoras al resort que trabajan todo el año para preparar las transformaciones para las temporadas de Halloween y las fiestas navideñas.

Más de 32 idiomas se hablan entre los miembros del elenco del Disneyland Resort.

También puedes ver: