Lizbeth Rodríguez pide perdón a Luisito Comunica

Luego del escándalo que se suscitó en redes sociales por la supuesta infidelidad de Luisito Comunica a su novia La Chule, la conductora del programa Exponiendo Infieles, Lizbeth Rodríguez, pidió disculpas al youtuber.

A través de su cuenta en Twitter, la presentadora dijo “perdón” a Luis Arturo Villar Sudek, nombre verdadero del influencer.

Pero eso no fue todo, Rodríguez aclaró que por el exceso de trabajo no revisó la edición del material y subió el video a YouTube sin haberlo visto antes.

“En esta ocasión fallé, hice algo que jamás me había permitido hacer, estuve saturada de trabajo como no tienen idea y no tuve oportunidad de revisar el material que se editó”, expresó la “chica Badabum” y agregó: “pero en esta ocasión no pude, por lo que quiero ofrecer una disculpa pública a Luisito Comunica y a todos los afectados”

En una emisión más de Exponiendo Infieles, Lizbeth revisó el teléfono del influencer Ryan Hoffman, de Debryan Show, y encontró una conversación entre Rayito, Juca y Luisito Comunica, donde el poblano habría dado detalles de un encuentro sexual con otra mujer.

“Luisito el pillo: la que me cogí ayer (…) pinche morra, estabas hasta el culo, pero mira está bien loca”, es el mensaje que leyó la joven y que causó tanta polémica.