Ruggero Pasquarelli inicia su aventura musical

Después de haber conquistado corazones como Matteo en la serie de Disney Soy Luna junto a Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli está más que listo para mostrar su faceta 100% de cantante, con su sencillo Probablemente, que ya lleva 2.3 millones de reproducciones y en cuyo video destaca la participación de la actriz mexicana Danna Paola como modelo.

En entrevista con Publimetro, el actor de origen italiano platicó cómo es que la música siempre ha estado presente en su vida, así que ya prepara un espectáculo y una gira.

“Tenía mi banda, mi grupo de pop rock, donde tocábamos en la plaza, y eso fue un incentivo para cuando decidí presentarme al primer casting de mi vida en 2010 en el show de X Factor, en Italia. Ahora con este primer sencillo hay que mostrar a Ruggero, se tiene que ver lo que es el artista y que el público conecte con lo que escribe y lo que muestra: una madurez en el estilo musical, la letra y todo lo que pueda pasar, esa es mi prioridad, que la gente me conozca y mi música que es para todos, y la idea del show es hacer algo muy íntimo y tener cerca al público”.

Tras el éxito que vivió en la serie italiana de Disney In tour, Pasquarelli sabe que siempre serán parte de su historia.

“Yo no tenía que hacer Soy Luna, pero llegó la propuesta, empecé una nueva aventura, me costó un montón; si te soy sincero, no sabía si estaba preparado, pero por suerte acepté, tuve que dejar a mis amigos de Violetta y a mi novia (Candelaria Molfese), pero ahora estoy feliz de haber dicho que sí”, agregó.

5 años de relación lleva con la actriz Candelaria Molfese, a quien conoció en la serie de Violetta, y a pesar de estar lejos por sus proyectos personales, han sabido mantener una relación estable, que el actor desea hacer muy personal.

Dentro de la actuación recientemente terminó una participación especial en la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza, por lo que pondrá una pausa, pero ya cocina otro proyecto hacia 2020.

Además no descartó hacer algo con sus ex compañeros de Disney Channel, principalmente con el mexicano Jorge Blanco, con quién quiere componer un tema.

De visita en la Sultana del Norte, Pasquarelli tendrá su primera presentación con su tema Probablemente como parte del elenco del Summer Fest, de Digital 102.9 FM, este próximo sábado 20 de julio, en la explanada de la Arena Monterrey.

Experiencia en televisión

• Factor X, programa 2010

• Social King, programa 2011

• In Tour, serie de 2011-2012

• Violetta, serie de 2012-2015

• Soy Luna, serie de 2016-18

• Argentina, tierra de amor y venganza, telenovela 2019