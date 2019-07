Bad Bunny hace una pausa en su carrera

View this post on Instagram

El día de ayer me marcó para siempre. Nunca había sentido tanto orgullo en mi vida! Sin embargo, la lucha continua PUERTO RICO! NO NOS VAMOS A DEJAR!!! QUE SE QUITEN ELLOS!! NOSOTROS NUNCA!! VAMOS A CAMBIAR LA HISTORIA!!! AUNQUE ALGUNO DE LOS MISMOS NUESTRO NOS DEN LA ESPALDA!! NOSTROS SOMOS MÁS!! Y TENEMOS CORAJE Y CORAZÓN DE SOBRA!! SIGAN SALIENDO PA' LA CALLE!! YO NO ME VOY A CALLAR!! NO NOS PODEMOS DETENER!!! PUÑETAAA!! #RickyRenuncia #RickyRenuncia #RickyRenuncia #RickyRenuncia #RickyRenuncia #RickyRenuncia #RickyRenuncia