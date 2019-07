Dave Bautista se define como un 'gorila' sensible

Dave Bautista se ha convertido en esos actores que igual gustan a chicos y grandes. Gracias a sus papeles en cintas como Guardianes de la Galaxia, Avengers: Endgame y Atentado en el estadio ha mostrado esa fuerza física que lo caracteriza.

El actor estadounidense charló con Publimetro acerca de su carrera que se ha cargado hacia la acción y la comedia, pero que también le han generado participar en cintas que ya dejaron huella en el cine.

Además, platicó como es trabajar con Ana de la Reguera, pues en este momento están filmando Army of the dead en Albuquerque, Nuevo México.

Este fin de semana estrenará la cinta Stuber: locos al volante junto a Kumail Nanjiani.

Stuber hace un buen balance de la comedia y la acción, ¿ya conocías a Kumail Nanjiani?

— Creo que una de las ventajas de mi carrera, es que he participado en películas donde hay un gran equipo humano, hay mucho corazón y se convierte en un proyecto familiar.

Con Stuber pasó algo muy raro, pues conocí a Kumail Nanjiani, quien es un tipo fuera de serie. Además él aporta la comedia y yo la acción. Aunque parezca siempre lo mismo, de verdad tuvimos buena química, no sabes como me reí durante la filmación.

Hollywood hace muchos estereotipos en los actores, ¿qué piensas de estas etiquetas?

— Eso es algo que nunca he entendido, siempre suelen poner etiquetas en todo. He sido estereotipado diferentes razones, una por mi origen étnico y también por el aspecto que tengo: fuerte, feo y grande [risas].

Me veo como un gorila, lo entiendo. He pasado por muchos rechazos, estoy excluido de algunas partes, pero a veces realmente molesta ser etiquetado por una opinión muy personal. Por eso, en esta cinta se habla un poco de eso, de cómo juzgamos y etiquetamos a las personas y ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo.

¿Qué tanto llevas de tu personaje Vic Manning?

— Pues mucho y la vez nada, ¿si me entiendes? Soy un detective de la policía, un poco alborotador que ataca al conductor de Uber llamado Stu, que se vuelve mi compañero para cazar a un narcotraficante peligroso.

Soy bruto, pero divertido [risas]; además quitando esos estereotipos, soy muy sensible.

¿Cuál es el mayor cambio que has visto en Hollywood?

— Desde hace unos cinco años celebro la apertura en el cine y la televisión. Poder ver a latinos, afroamericanos, y asiáticos como protagonistas de grandes producciones, es un gran logro. Creo que es genial que Hollywood piense que las personas de color, latino, asiáticos y todos puedes protagonizar películas de estudio, y que confíen en que son productos rentables, eso es algo que aplaudir.

¿Dave Bautista se mantiene como un gran luchador?

— Mis bases en la lucha fueron los que me llevaron al cine. La gente me conoce por eso, y por eso mis personajes van unidos a la fuerza física. No estoy de acuerdo en que te llamen héroes de acción, no soy imponente.

Soy rudo, pero a veces necesito que me den unos buenos golpes en el trasero. Así que no me importa que me peguen, que es algo que dibujé desde la lucha.

¿Cómo quieres que te vea la gente?

— Es raro, porque soy como me ves. Quiero que la gente piense que puedo hacer cualquier cosa en el cine, como comedia, acción, terror, drama, suspenso y hasta una comedia romántica.

Quiero que las personas busquen trabajar conmigo y confiar en que puedo cumplirlas. Cualquier cosa que pueda sacarme de mi zona de confort, aunque sea en mi modo gorila [risas].

Sabemos que estás filmando Army of the dead, ¿cómo te has llevado con Ana de la Reguera?

— Estamos en plena filmación en Albuquerque, por eso tampoco pudimos estar en Comic Con, porque estamos ocupados matando zombis. Ana de la Reguera es muy divertida y ha sido un gusto trabajar con ella en medio de esta cinta de acción y terror.

¿De qué trata?

Cuando un amable chofer de Uber llamado Stu (Kumail Nanjiani), recoge a un pasajero (Dave Bautista) que resulta ser un policía tras la pista de un brutal asesino; Stu será arrojado a una experiencia caótica en la que intenta de manera desesperada aferrarse a su buen juicio y su vida para lograr una calificación de cinco estrellas.

Estreno de Stuber: locos al volante

26 de julio estreno en los complejos cinematográficos de la República Mexicana.