Sofía Castro habla sobre supuesta 'borrachera' de Angélica Rivera

En las últimas semanas Angélica Rivera se ha convertido en el centro de atención luego de sufrir un accidente en su casa que la llevó al hospital, pues supuestamente la ex primera dama de México se zafó la mandíbula, se golpeó el ojo y la cabeza. Por lo que una fuente reveló a la revista TVNotas, que su caída fue causada por beber "unas copas de más".

Por esta razón, la hija de Angélica Rivera, Sofía Castro habló para el programa "Suelta la sopa" sobre el accidente que sufrió su madre y cómo se encuentra actualmente.

"Bien, está súper bien, de hecho subí una foto con ella y está muy bien. La verdad es que fue un accidente bastante normal, casero pero está súper bien", mencionó Sofía Castro quien tiene 22 años de edad.















Asimismo, reveló si realmente "La Gaviota" cayó de las escaleras de su casa por estar ebria. "No hagan caso a esas publicaciones y menos a esa revista que nada más sacan puras cosas", afirmó la joven actriz, quien también mencionó si su madre tuvo que recurrir al cirujano plástico tras el accidente.

"No se zafó la mandíbula, sí se pegó en una parte de la cara pero nada más, obviamente cuando te pegas en una parte del cuerpo tienes que recurrir a algún doctor y en ese caso es el cirujano plástico quien checa las partes y los huesos de la cara, pero eso a que haya sido reconstrucción y que rompió la mandíbula para nada, subí una foto con ella chicos y está perfecta", explicó Sofía.

Pero eso no fue todo, pues tras el intento de robo de la casa de Angélica Rivera, Sofía Castro mencionó cómo se siente al respecto pero comentó que no puede hacer declaraciones al respecto porque hay una investigación en curso. "Se siente muy feo, la inseguridad y que ya no te sientas seguro ni en tu propia casa, es algo preocupante, pero bueno son cosas que pasan", indicó.

