FOTO: Nace segundo hijo de Laura G llamado Lucio

Y sonó “Fuerza Natural” de Cerati a las 14:35 el 27 de Julio mientras llegaba nuestro hijo Lucio ❤️ ¡ Gracias por elegirnos como papás! | Ya en casa disfrutándonos , adaptándonos y conociéndonos. ¡ Nunca me sentí tan Viva! Bienvenido mi 🦁… . . . #family #love