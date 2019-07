Keane y Travis tendrán un mano a mano en Guadalajara y Monterrey

Previo a sus conciertos que ofrecerán en la décima edición del Corona Capital en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara tendrán un mano a mano entre la banda británica Keane y los escoceses de Travis el próximo 13 de noviembre en el Auditorio Citibanamex y 15 de noviembre en el Auditorio Telmex, respectivamente.

Keane tuvo un regreso triunfal a la música este año, con numerosas apariciones en festivales en el Reino Unido y Europa, incluidas actuaciones en Glastonbury y en en las actividades del British Summer Time en Hyde Park de Londres como invitados especiales de Robbie Williams.

También aparecieron en The Late Late Show con James Corden el mes pasado, donde realizaron una emocionante interpretación de su nuevo sencillo The Way I Feel.

No muchas bandas británicas en estos días tienen más de un álbum en la categoría de “el más vendido”, y mucho menos cinco.

Menos aún logran replicar, y mantener, ese éxito fuera del Reino Unido. Prueba de ello son los shows que la banda tocará este noviembre en México.

We have kept you waiting long enough… there’s no way we could come back to Mexico without playing in Monterrey (13th Nov) and Guadalajara (15th Nov) along with @TravisBand!

Tickets will be available on Aug 7th (11am CT).

See you there! 🇲🇽https://t.co/bO0638AhZu pic.twitter.com/yOKnR4gHCI

— Keane (@keaneofficial) July 30, 2019