Gabriel Soto enfurece y deja entrevista de 'El Gordo y la Flaca'

Gabriel Soto ha estado inmerso en la polémica desde su separación con la actriz Geraldine Bazán y por su actual relación con Irina Baeva. Pero en esta ocasión, el actor de 44 años de edad impactó al abandonar el programa "El Gordo y la Flaca".

Por medio de redes sociales se dio a conocer un video en el que Gabriel Soto afirma que decidió abandonar el foro pues de percató que los conductores hablaron mal de él.

"Me tuve que salir del foro, desgraciadamente no pude realizar la entrevista, al llegar al camerino prendí el monitor y la introducción de los conductores Lili Estefan y Raúl de Molina la sentí hostil, fuera de lugar al decir que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí. Yo me presenté en el programa para hablar de mi obra de teatro", mencionó el actor por medio de un video.









De acuerdo con Gabriel Soto, él fue invitado para hablar de su obra de teatro "Cleopatra metió la pata" pero confesó que Lili Estefan mencionó que tenía muchas cosas que aclarar.

