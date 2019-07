Congreso de la CDMX se deslinda del Honoris Causa de Laura Bozzo

Laura Bozzo presumió en redes sociales el haber recibido el doctorado Honoris Causa dentro de las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, sin embrago éste se deslindó de haber otorgado dicho reconocimiento.

También puedes ver:

Por medio de un comunicado el Congreso de la Ciudad de México se deslindó de la organización de la ceremonia en la que se reconoció a la conductora, pues se trató de un evento organizado por otra institución.

Y es que la conductora peruana desató la polémica luego de publicar fotos en su cuenta de Facebook con los diputados Nazario Norberto Sánchez y Eduardo Santillán, de Morena, quienes también recibieron el doctorado por parte del Claustro Académico Universitario.

Emocionada 😔 no solo por el Doctorado Honoris Causa😀si no también por la medalla Benito Juárez otorgada en el congreso de la C de MX por la defensa de los Derechos de la Mujer, GRACIAS MEXICO♥️dedicado a las mujeres más humildes de mis comedores♥️ pic.twitter.com/0OULJijUjA

— Laura Bozzo (@laurabozzo) July 30, 2019