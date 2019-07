Laura Bozzo causa polémica tras recibir premio en Congreso de CDMX

La presentadora de televisión, Laura Bozzo, encendió la polémica en redes sociales luego de que se diera a conocer que recibió un doctorado Honoris Causa y la presea Benito Juárez por su labor como defensora de los derechos de las mujeres en el Congreso de Ciudad de México la tarde de este martes.

Usuarios en redes sociales criticaron la entrega del reconocimiento a Bozzo, conocida por su programa Laura en América, pues señalaron que en otras ocasiones también se han entregado estos premios a personajes lamentables y que la distinción por la “defensa de las mujeres” no era válida.

El Congreso premia a Laura Bozzo con un doctorado Honoris Causa, según por "defender los derechos de las mujeres". No pinches Mamen!!

La conductora peruana desató la polémica luego de publicar fotos en su cuenta de Facebook con los diputados Nazario Norberto Sánchez y Eduardo Santillán, de Morena, quienes también recibieron el doctorado por parte del Claustro Académico Universitario.

Emocionada 😔 no solo por el Doctorado Honoris Causa😀si no también por la medalla Benito Juárez otorgada en el congreso de la C de MX por la defensa de los Derechos de la Mujer, GRACIAS MEXICO♥️dedicado a las mujeres más humildes de mis comedores♥️ pic.twitter.com/0OULJijUjA

— Laura Bozzo (@laurabozzo) July 30, 2019