Billie Eilish revela que sufre ansiedad y otros problemas mentales

La cantante Billie Eilish reveló sus problemas de salud mental para hacer conciencia entre sus fans y de esta forma, motivarlos a buscar ayuda profesional.

Durante una entrevista para la revista Rolling Stone, la intérprete dijo que comenzó a experimentar depresión una vez que tuvo que dejar de bailar debido a una lesión en la cadera.

"Me envió por un agujero…pasé por una fase de autolesión, no tenemos que entrar en detalle. Pero lo esencial fue que sentí que merecía sentir dolor", señala.

La chica de 18 años, considerada como la nueva genio de la música desde que la fama llegó a su vida, compartió que durante su tiempo bailando, también experimentó dismorfia corporal.

"En el baile, usas ropa muy pequeña. Y nunca me he sentido cómoda con ropa muy pequeña, era gordita, baja y siempre estaba preocupada por mi apariencia. Ese era el pico de mi dismorfia corporal. No podía mirarme en el espejo".

A pesar de que su salud mental ha mejorado, admitió que todavía siente ansiedad cuando se va de gira, y a veces no confía en sí misma para estar sola.

"Simplemente no podía soportar el hecho de que tenía que irme de nuevo", explicó. "Se sintió como un limbo interminable. Como si no hubiera un final a la vista. Y, es decir, es verdad, realmente no hay un final a la vista con las giras".

Billie tiene presentaciones planeadas hasta 2020.

