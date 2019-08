Captan a Raúl Araiza y Magda Rodríguez peleando detrás de cámaras

Raúl “El Negro” Araiza protagonizó junto a la productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, una pelea en el set de televisión de la emisión matutina. Y es que el propio conductor de 54 años comentó que su jefa le había gritado demasiado fuerte por el apuntador.

En varias ocasiones, la productora ha dado de qué hablar por los rumores sobre su salida y supuestos conflictos con los conductores de dicho programa. Ahora, causó polémica al ser captada en un roce con el presentador.

Lo mejor fue que el camarógrafo al que los conductores llaman Chano grabó el momento en el que “El Negro” arrojó al suelo el micrófono y levantó la voz a la productora. “No mide, no mide. Magda, no mides lo que me gritas” dijo el conductor.

Aunque Raúl Araiza reía mientras gritaba a la productora, el reclamo era evidente pues después Magda se acercó y en voz baja habló con el conductor.

A su vez, Chano preguntó a Rodríguez “¿Qué le gritas al Negro muy fuerte?” y ella respondió “¡Que se calle!”.

El conductor aprovechó la emisión de este martes para aclarar lo que sucedido: “De repente se emociona porque si alguien está en todo es Magda, entonces ‘no a la derecha, a la izquierda’ y se pega mucho el micrófono, entonces adiós el tímpano y ayer me desquité. La puse así en el suelo y le dije ‘para que sepas lo que se siente’”.